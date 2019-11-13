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13 листопада • оновлено в 15:12
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Кросовер Jaguar готується до оновлення

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Компанія Jaguar готує оновлений компактний кросовер E-Pace, дебют якого запланований майбутнього року.

Про це повідомляє портал Motor1. У вересні поточного року Jaguar представив ексклюзивну версію E-Pace Checkered Flag Edition 2020 модельного року, але не варто буквально сприймати цю назву. Компанія аж ніяк не "фінішує" з компактним кросовером, а навпаки – має намір незабаром показати оновлену версію моделі E-Pace.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Про те, що в цьому напрямку ведуться активні роботи, демонструють перші фото прототипів, які проходять випробування на дорогах Великобританії.

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Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Подібно до фейсліфитингового F-Pace, який вже миготів на шпигунських світлинах два місяці тому, його молодшого брата поки ще рясно прикрашає камуфляжне забарвлення. Безумовно, наразі не йдеться про радикальні зміни дизайну, а ось фейсліфтинг і легкі модифікації цілком очікувані.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Найімовірніше, Jaguar E-Pace отримає нові бампери, облицювання радіатора і видозмінені фари. Зміни торкнуться і задньої частини кузова, де з'являться нові ліхтарі, а також інший бампер з дифузором і парою хромованих труб.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

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Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Jaguar E-Pace збиратиметься на Magna Steyr у австрійському Граці, а також на заводі JLR в Чанша в Китаї. Поява оновленого компактного кросовера очікується в другій половині 2020 року.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія Ford розпочала серійне виробництво компактного кросовера Puma.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
кросовер Jaguar позашляховик новини авто
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