Кросовер Hyundai Tucson 2021 показали на нових фото

До кінця року ми побачимо новий кросовер Hyundai Tucson четвертого покоління і дізнаємося всі подробиці про нього. Поки у нас є можливість дослідити досить правдоподібний варіант дизайну.

Художник підготував свій погляд на зовнішність компактного кросовера, але заснував свою роботу на шпигунських фото і на дизайні торішнього концепту Hyundai Vision T. Саме цей прототип є передвісником нового Hyundai Tucson 2021 модельного року.

Автомобіль отримає складний рельєф кузовних панелей, а незвичайні виштамповки з боків (на дверях і крилах) зроблять його схожим на Lamborghini Urus. Спереду з'явиться велика решітка з незвичайним малюнком і вузькі фари. При цьому світлотехніка виявиться дворівневою.

Hyundai Vision T – передвісник нового Tucson. Фото: kolesa.ru

Новинка буде трохи нагадувати Lamborghini Urus через незвичайний рельєф з боків. Фото: Lamborghini

Силует стане трохи динамічнішим, а дах візуально "від'єднають" від кузова – дуже актуальний прийом в автомобільному дизайні, особливо в разі кросоверів. Задні ліхтарі отримають абсолютно нову форму і будуть з'єднані тонкою світлодіодною смужкою.

Кросовер Hyundai Tucson 2021 зовні не буде схожий на попередника. Фото: kolesa.ru

Як розповідав OBOZREVATEL раніше, в одному з дилерських центрів Hyundai з'явився незвичайний співробітник – ним виявився безхатній собака, який тепер офіційно там працює.