Кросовер Hyundai Tucson 2021 показали на нових фото
До кінця року ми побачимо новий кросовер Hyundai Tucson четвертого покоління і дізнаємося всі подробиці про нього. Поки у нас є можливість дослідити досить правдоподібний варіант дизайну.
Художник підготував свій погляд на зовнішність компактного кросовера, але заснував свою роботу на шпигунських фото і на дизайні торішнього концепту Hyundai Vision T. Саме цей прототип є передвісником нового Hyundai Tucson 2021 модельного року.
Автомобіль отримає складний рельєф кузовних панелей, а незвичайні виштамповки з боків (на дверях і крилах) зроблять його схожим на Lamborghini Urus. Спереду з'явиться велика решітка з незвичайним малюнком і вузькі фари. При цьому світлотехніка виявиться дворівневою.
Силует стане трохи динамічнішим, а дах візуально "від'єднають" від кузова – дуже актуальний прийом в автомобільному дизайні, особливо в разі кросоверів. Задні ліхтарі отримають абсолютно нову форму і будуть з'єднані тонкою світлодіодною смужкою.
Як розповідав OBOZREVATEL раніше, в одному з дилерських центрів Hyundai з'явився незвичайний співробітник – ним виявився безхатній собака, який тепер офіційно там працює.