Кросовер Hyundai Santa Fe 2021: фото і порівняння з попередником
Великий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року вже повністю розсекречений. Новинка здивувала змінами в дизайні та навіть переїхала на нову платформу.
В першу чергу зміни в дизайні Hyundai Santa Fe торкнулися передньої частини. І без того велика решітка стала ще більшою, передні фари як і раніше розділені на дві частини, але змінили свою форму, а смужки денних ходових вогнів тепер йдуть вниз.
Цікаво, що малюнок передньої решітки буде відрізнятися в залежності від обраної версії: будуть доступні Standard і Luxury. Варто відзначити, що зовнішність колишнього кросовера Санта Фе ще не встигла застаріти. Оновлення в більшій мірі пов'язане з переходом на нову платформу. Найближчий родич – нова Hyundai Sonata.
Задні ліхтарі отримали нову форму і графіку. Тепер вони з'єднані між собою світлодіодною смугою. Доступні 20-дюймові диски нового дизайну.
Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного року змінився досить серйозно завдяки новій центральній консолі. Її нахил тепер сильніший, а селектор автоматичної КПП замінили набором клавіш. Повністю перероблено блок управління клімат-контролем, з'явилася цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма.
Монітор мультимедійної системи збільшився до 10,25 дюймів. З'явилися матеріали більш високої якості та нові варіанти оздоблення.
Новий Santa Fe вперше отримає систему м'якого і плагін-гібриду. Продажі оновленого кросовера в Європі почнуться у вересні 2020 року.
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