Кросовер Hyundai Santa Fe 2021: фото і порівняння з попередником

Великий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року вже повністю розсекречений. Новинка здивувала змінами в дизайні та навіть переїхала на нову платформу.

В першу чергу зміни в дизайні Hyundai Santa Fe торкнулися передньої частини. І без того велика решітка стала ще більшою, передні фари як і раніше розділені на дві частини, але змінили свою форму, а смужки денних ходових вогнів тепер йдуть вниз.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Цікаво, що малюнок передньої решітки буде відрізнятися в залежності від обраної версії: будуть доступні Standard і Luxury. Варто відзначити, що зовнішність колишнього кросовера Санта Фе ще не встигла застаріти. Оновлення в більшій мірі пов'язане з переходом на нову платформу. Найближчий родич – нова Hyundai Sonata.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Задні ліхтарі отримали нову форму і графіку. Тепер вони з'єднані між собою світлодіодною смугою. Доступні 20-дюймові диски нового дизайну.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного року змінився досить серйозно завдяки новій центральній консолі. Її нахил тепер сильніший, а селектор автоматичної КПП замінили набором клавіш. Повністю перероблено блок управління клімат-контролем, з'явилася цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Монітор мультимедійної системи збільшився до 10,25 дюймів. З'явилися матеріали більш високої якості та нові варіанти оздоблення.

Новий Santa Fe вперше отримає систему м'якого і плагін-гібриду. Продажі оновленого кросовера в Європі почнуться у вересні 2020 року.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року Hyundai

OBOZREVATEL раніше повідомляв про новий позашляховик Hyundai, який виглядає дуже незвично.