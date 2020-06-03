Кросовер Hyundai Santa Fe 2021: фото і порівняння з попередником

Великий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року вже повністю розсекречений. Новинка здивувала змінами в дизайні та навіть переїхала на нову платформу.
В першу чергу зміни в дизайні Hyundai Santa Fe торкнулися передньої частини. І без того велика решітка стала ще більшою, передні фари як і раніше розділені на дві частини, але змінили свою форму, а смужки денних ходових вогнів тепер йдуть вниз.
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Hyundai Santa Fe 2018
Hyundai
Цікаво, що малюнок передньої решітки буде відрізнятися в залежності від обраної версії: будуть доступні Standard і Luxury. Варто відзначити, що зовнішність колишнього кросовера Санта Фе ще не встигла застаріти. Оновлення в більшій мірі пов'язане з переходом на нову платформу. Найближчий родич – нова Hyundai Sonata.
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Задні ліхтарі отримали нову форму і графіку. Тепер вони з'єднані між собою світлодіодною смугою. Доступні 20-дюймові диски нового дизайну.
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Hyundai Santa Fe 2018
Hyundai
Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного року змінився досить серйозно завдяки новій центральній консолі. Її нахил тепер сильніший, а селектор автоматичної КПП замінили набором клавіш. Повністю перероблено блок управління клімат-контролем, з'явилася цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма.
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Салон Hyundai Santa Fe 2018
Hyundai
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Монітор мультимедійної системи збільшився до 10,25 дюймів. З'явилися матеріали більш високої якості та нові варіанти оздоблення.
Новий Santa Fe вперше отримає систему м'якого і плагін-гібриду. Продажі оновленого кросовера в Європі почнуться у вересні 2020 року.
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного року
Hyundai
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