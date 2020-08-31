Кросовер Honda невдало перетворили на Lamborghini

В американському штаті Каліфорнія сфотографували кросовер Honda Crosstour з незвичайним тюнінгом. Судячи з фото, з автомобіля хотіли зробити щось на кшталт люксового Lamborghini Urus, але вийшло не дуже.

Відповідні знімки з'явилися у соцмережі Reddit.

Honda Crosstour в стилі Lamborghini Urus Фото: reddit.com

Надати вигляду "Ламби" власник хотів за допомогою встановлення характерної решітки радіатора, спліттера, спойлера і нової оптики. Крім того, автомобіль отримав імітацію розширених колісних арок, і прикручений до бампера поручень, призначення якого залишається неясним.

Honda Crosstour в стилі Lamborghini Urus Фото: reddit.com

За ідеєю, автомобіль повинен був виглядати досить ефектно, однак реалізація "доважку" підкачала: місцями елементи обважування перекривають один одного, а загальне встановлення і складання елементів виконане не акуратно.

Відзначимо, що Lamborghini Urus є одним з найдорожчих кросоверів в світі, його ціна стартує приблизно від 200 000 євро. Машина оснащується 650-сильним V8, з яким прискорюється до "сотні" за 3,6 секунди і розвиває 305 км/год максимальної швидкості.

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