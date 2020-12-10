Кросовер Changan CS35 Plus розсекретили до дебюту

Компанія Changan готується до презентації оновленого кросовера Changan CS35 Plus, який буде виконаний у новій стилістиці бренду.

Про це повідомляє портал Autohome. Новинка, зовнішність якої виявилася розкрита у мережі до офіційної прем'єри, отримає нову вузьку головну оптику, велику облицювання радіатора у чорному глянці, нові бампери та видозмінену задню частину з новим ліхтарями.

Changan CS35 Plus зберіг практично колишні габаритні розміри (4330/1825/1660 мм) та колісну базу (2600 мм). Лише довжина машини стала на 5 мм менше за рахунок нових бамперів. Для новинки буде запропонована розширена палітра кольорів з яскравими контрастними вставками, панорамний дах, а також нові легкосплавні диски з різними малюнками.

Дизайн інтер'єру також зазнає змін: автомобіль отримає нове кермо, оновлену приладову панель, цифрову шкалу приладів та інформаційно-розважальну систему з розширеним функціоналом.

За попередньою інформацією під капотом базової версії кросовера буде розташовуватися вже знайомий по попереднику атмосферний мотор об'ємом 1,6 л (128 к.с.), а для більш дорогих версій готують новий більш потужний двигун, який змінить нинішній 1,4-літровий турбомотор. У парі з ними буде запропонована 5-ступева "механіка", варіатор на 8 фіксованих передач, а також 6-ступеневий "автомат" від японської компанії Aisin.

Офіційна прем'єра оновленого Changan CS35 Plus відбудеться у майбутньому році. Ціни та комплектації стануть відомі ближче до початку продажів.

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