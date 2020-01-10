Головна Новини
10 січня • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Кросовер BMW X2 навчився витрачати менш ніж 2 л/100 км

1.3т
Читати матеріал російською

Ніша плагін-гібридних кросоверів поповнилася новою моделлю. На цей раз постаралася компанія BMW, яка електрифікованих кросовер X2.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий гібрид БМВ, що підзаряджається, отримав назву X2 xDrive25e, при цьому технічно він аналогічний кросу X1 xDrive25e, який дебютував восени минулого року.

BMW X2 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

press.bmwgroup.com

Новини
Без гальм: власник виявив цікаву особливість своєї BMW

Таким чином, новинку оснастили 1,5-літровим бензиновим турбомоторорм на 125 к.с. (220 Нм), 95-сильним електродвигуном (165 Нм) і літій-іонною батареєю місткістю 10 кВтг. Сукупна віддача такої установки – 220 к.с. потужності і 385 Нм крутного моменту. Звичайно, такий BMW може пересуватися на одній електротязі.

BMW X2 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

press.bmwgroup.com

Експлуатаційні характеристики у BMW X2 xDrive25e наступні:

  • розгін до 100 км/год: 6,8 сек;

  • максимальна швидкість в гібридному режимі: 195 км/год;

  • максимальна швидкість в електричному режимі: 135 км/год;

  • електричний запас ходу: 57 км;

  • час зарядки батареї від побутової мережі: 5 годин;

  • час зарядки від фірмовій станції Wallbox: 3,2 години;

  • середня витрата палива: 1,9 л/100 км по циклу WLTP.

BMW X2 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

press.bmwgroup.com

У базове оснащення BMW X2 xDrive25e увійшли двозонний клімат-контроль та BMW ConnectedDrive з консьєрж-сервісом.

У продажу новинка з'явиться найближчими місяцями.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, схожий кросовер показав Mercedes – з витратою 1.3 л на 100 км.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
гібрид кросовер BMW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги