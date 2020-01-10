Кросовер BMW X2 навчився витрачати менш ніж 2 л/100 км

Ніша плагін-гібридних кросоверів поповнилася новою моделлю. На цей раз постаралася компанія BMW, яка електрифікованих кросовер X2.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий гібрид БМВ, що підзаряджається, отримав назву X2 xDrive25e, при цьому технічно він аналогічний кросу X1 xDrive25e, який дебютував восени минулого року.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

Таким чином, новинку оснастили 1,5-літровим бензиновим турбомоторорм на 125 к.с. (220 Нм), 95-сильним електродвигуном (165 Нм) і літій-іонною батареєю місткістю 10 кВтг. Сукупна віддача такої установки – 220 к.с. потужності і 385 Нм крутного моменту. Звичайно, такий BMW може пересуватися на одній електротязі.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

Експлуатаційні характеристики у BMW X2 xDrive25e наступні:

розгін до 100 км/год: 6,8 сек;

максимальна швидкість в гібридному режимі: 195 км/год;

максимальна швидкість в електричному режимі: 135 км/год;

електричний запас ходу: 57 км;

час зарядки батареї від побутової мережі: 5 годин;

час зарядки від фірмовій станції Wallbox: 3,2 години;

середня витрата палива: 1,9 л/100 км по циклу WLTP.

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

BMW X2 xDrive25e press.bmwgroup.com

У базове оснащення BMW X2 xDrive25e увійшли двозонний клімат-контроль та BMW ConnectedDrive з консьєрж-сервісом.

У продажу новинка з'явиться найближчими місяцями.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, схожий кросовер показав Mercedes – з витратою 1.3 л на 100 км.

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