Кросовер Bentley Bentayga 2021 показали всередині та зовні

Презентація Bentley Bentayga 2021 модельного року очікується наприкінці літа, проте розкішний кросовер вже розсекречено. На фото показали дизайн кузова і деталі салону Bentayga 2021.

В цілому автомобіль виконали в стилі Bentley Flying Spur, який було представлено в Україні цього року. Кросовер Бентлі Бентайга 2021 отримав схожу передню решітку і фари – вони зберегли компонування чотирьох кіл, але трохи змінили свою форму.

Новий кросовер Бентлі виконали в стилі седану Flying Spur Bentley

Зовнішність Bentley Bentayga час освіжити, тому наприкінці літа буде представлено оновлений SUV Bentley

З'явився також новий бампер з великими повітрозабірниками і щедрим хромованим оздобленням. На фото видно, що у автомобіля змінився дизайн колісних дисків. Крім кузова, в мережу просочилися кілька фото інтер'єру.

Салон Bentley Bentayga 2021 autocar.co.uk

Так, автомобіль оснастили модифікованим цифровим щитком приладів з оновленою графікою і збільшеним монітором інформаційно-розважальної системи. Крім того, центральні повітроводи кліматичної установки над екраном відмовилися від круглої форму на користь тієї, яка знову ж таки нагадує Flying Spur.

Центральний монітор став більшим, а форма дефлекторів змінилася autocar.co.uk

Кросовер Bentley Bentayga отримав новий щиток приладів autocar.co.uk

Змін у моторній гамі не очікується. Як і раніше розкішний SUV запропонують з бензиновими W12 і V8 потужністю 608 і 550 к.с. відповідно, а також з дизельним 421-сильним двигуном. На даний момент купити Bentley Bentayga в Україні можна від 7 248 000 грн.

Bentley Bentayga 2021 вже ловили в ході випробувань autocar.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Україні за $160 000 розмитнили автомобіль вартістю $500 000.