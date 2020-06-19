Кросовер Bentley Bentayga 2021 показали всередині та зовні
Дизайн Bentley Bentayga 2021 вже розсекречено, хоча прем'єра ще попереду
Презентація Bentley Bentayga 2021 модельного року очікується наприкінці літа, проте розкішний кросовер вже розсекречено. На фото показали дизайн кузова і деталі салону Bentayga 2021.
В цілому автомобіль виконали в стилі Bentley Flying Spur, який було представлено в Україні цього року. Кросовер Бентлі Бентайга 2021 отримав схожу передню решітку і фари – вони зберегли компонування чотирьох кіл, але трохи змінили свою форму.
Новий кросовер Бентлі виконали в стилі седану Flying Spur
Зовнішність Bentley Bentayga час освіжити, тому наприкінці літа буде представлено оновлений SUV
З'явився також новий бампер з великими повітрозабірниками і щедрим хромованим оздобленням. На фото видно, що у автомобіля змінився дизайн колісних дисків. Крім кузова, в мережу просочилися кілька фото інтер'єру.
Салон Bentley Bentayga 2021
Так, автомобіль оснастили модифікованим цифровим щитком приладів з оновленою графікою і збільшеним монітором інформаційно-розважальної системи. Крім того, центральні повітроводи кліматичної установки над екраном відмовилися від круглої форму на користь тієї, яка знову ж таки нагадує Flying Spur.
Центральний монітор став більшим, а форма дефлекторів змінилася
Кросовер Bentley Bentayga отримав новий щиток приладів
Змін у моторній гамі не очікується. Як і раніше розкішний SUV запропонують з бензиновими W12 і V8 потужністю 608 і 550 к.с. відповідно, а також з дизельним 421-сильним двигуном. На даний момент купити Bentley Bentayga в Україні можна від 7 248 000 грн.
Bentley Bentayga 2021 вже ловили в ході випробувань
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Україні за $160 000 розмитнили автомобіль вартістю $500 000.