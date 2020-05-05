Кросовер Audi RS Q8 перетворили в 900-сильного монстра

Сергій Іванов Новини 15:00, 5.05.2020

Кросовер Audi RS Q8 є найпотужнішим представником сімейства кросоверів марки з Інгольштадта. Але завжди знаходяться люди, які хочуть більшого.

У тюнинговой компанії Manhart вирішили запропонувати свою версію стильного кросовера, який зміг задовольнити амбіції свого власника.

2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de

Модель отримала позначення RQ 900. Від звичайного RS Q8 вона відрізняється агресивним аеродинамічним обвісом, до складу якого входять додаткові спойлери, бічні спідниці, розширювачі колісних арок і задній дифузор. Капот з вентиляційними прорізами виготовлений з карбонового волокна.

2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de

Доповнюють образ стильні легкосплавні 23-дюймові диски, а також вихлопна система з квартетом овальних патрубків. Дорожній просвіт зменшили на 30 мм. Салон прикрасили шкірою, алькантарою та золотистими декоративними елементами.

2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de
2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de

Найбільші зміни відбулися під капотом, де розташований 4-літровий V8 з двома турбінами. Базовий 600-сильний мотор форсували і тепер він розвиває 900 к.с. А крутний момент виріс з 800 до 1080 Нм. Щоб впоратися з збільшеною потужністю, 8-ступінчастий "автомат" був також модернізований.

2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de
2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de
2021 Manhart RQ 900
manhart-performance.de

Динамічні і швидкісні характеристики стануть відомі пізніше. З урахуванням того, що Audi RS Q8 розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а максимальна швидкість досягає 309 км/год, новинка від Manhart зможе показати значно більш вражаючі показники. Новинку оцінили в 280 тисяч євро, а всього буде виготовлено 10 таких "монстрiв".

Як писав раніше OBOZREVATEL, німецьке тюнінг-ательє Abt презентувало новий потужний універсал Audi RS6-R.

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