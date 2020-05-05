Кросовер Audi RS Q8 перетворили в 900-сильного монстра
Кросовер Audi RS Q8 є найпотужнішим представником сімейства кросоверів марки з Інгольштадта. Але завжди знаходяться люди, які хочуть більшого.
У тюнинговой компанії Manhart вирішили запропонувати свою версію стильного кросовера, який зміг задовольнити амбіції свого власника.
Модель отримала позначення RQ 900. Від звичайного RS Q8 вона відрізняється агресивним аеродинамічним обвісом, до складу якого входять додаткові спойлери, бічні спідниці, розширювачі колісних арок і задній дифузор. Капот з вентиляційними прорізами виготовлений з карбонового волокна.
Доповнюють образ стильні легкосплавні 23-дюймові диски, а також вихлопна система з квартетом овальних патрубків. Дорожній просвіт зменшили на 30 мм. Салон прикрасили шкірою, алькантарою та золотистими декоративними елементами.
Найбільші зміни відбулися під капотом, де розташований 4-літровий V8 з двома турбінами. Базовий 600-сильний мотор форсували і тепер він розвиває 900 к.с. А крутний момент виріс з 800 до 1080 Нм. Щоб впоратися з збільшеною потужністю, 8-ступінчастий "автомат" був також модернізований.
Динамічні і швидкісні характеристики стануть відомі пізніше. З урахуванням того, що Audi RS Q8 розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а максимальна швидкість досягає 309 км/год, новинка від Manhart зможе показати значно більш вражаючі показники. Новинку оцінили в 280 тисяч євро, а всього буде виготовлено 10 таких "монстрiв".
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