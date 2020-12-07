Кросовер Aston Martin DBX присвятили шотландському віскі

Британська компанія Aston Martin представила ексклюзивну версію кросовера DBX, що отримала назву Bowmore Edition.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Спортивний кросовер присвячений відомій шотладского винокурні Bowmore, знаменитої на весь світ своїм односолодовим віскі.

Aston Martin DBX Bowmore Edition створений фірмовим підрозділом Q by Aston Martin media.astonmartin.com

Автомобіль створений фірмовим підрозділом Q by Aston Martin. Всього буде виготовлено 18 екземплярів кроссовера Bowmore Edition, а передадуть їх власникам під час індивідуального туру по Шотландії з відвідуванням винокурні та інших місцевих визначних пам'яток.

Aston Martin DBX Bowmore Edition прикрашають мідні елементи декору, виготовлені зі старих перегінних кубів media.astonmartin.com

Кросовер буде запропонований в двох ексклюзивних кольорах – блакитному Bowmore Blue та сірому Xenon Grey. В обох випадках автомобіль буде прикрашений контрастними мідними деталями, виготовленими зі старих перегінних кубів. Мідні акценти використовуються й для оздоблення розкішного салону.

Aston Martin DBX Bowmore Edition отримав оригінальний малюнок легкосплавних дисків media.astonmartin.com

Покупцям будуть запропоновані два варіанти оздоблення салону: однотонний Obsidian Monotone та двоколірний Copper Tan Metallic/Obsidian. Обидва доповнені вставками з твіду Bowmore Tweed, зітканого на одній з найстаріших фабрик Шотландії Islay Woollen Mill, заснованої у 1883 році. Крім того, покупці отримають у подарунок стильні аксесуари – ковдру з твіду для пікніка Bowmore та шкіряну дорожню сумку.

Салон Aston Martin DBX Bowmore Edition може бути як однотонний – Obsidian Monotone... media.astonmartin.com

...так й двоколірний Copper Tan Metallic/Obsidian media.astonmartin.com

Вартість ексклюзивної версії Aston Martin DBX Bowmore Edition стартує з позначки 219950 фунтів (241 тисячі євро), а перші екземпляри будуть вручені власникам у кінці майбутнього року.

Aston Martin DBX Bowmore Edition media.astonmartin.com

Aston Martin DBX Bowmore Edition media.astonmartin.com

Як повідомляв раніше, компанія Aston Martin підготувала колекційні екземпляри спорткакрів на честь агента 007, а також виготовила ексклюзивний віскі Black Bowmore DB5 1964.