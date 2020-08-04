Кріштіану Роналду поповнив свою колекцію Bugatti

Як повідомляє італійська портал TuttoSport, чутки про покупку знаменитим футболістом гіперкара Bugatti Centodieci підтвердилися.

Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

Новинка, створена в минулому році в честь 110-річчя засновника компанії Bugatti Етторе Бугатті, поповнить розкішну колекцію форварда команди "Ювентус". Це вже далеко не перший автомобіль престижного французького бренду, який поповнить зібрання суперкарів футболіста. Раніше він вже придбав кілька примірників Bugatti – Veyron і Chiron.

Bugatti з колекції Кріштіану Роналду. фото: tuttosport.com

За даними італійських ЗМІ, автомобіль буде виконаний в чорно-білих тонах, щоб відсвяткувати перемогу "Ювентуса" в чемпіонаті в цьому році. У компанії Bugatti відмовилися прокоментувати інформацію про покупку, але відзначили, що "Роналду є частиною сім'ї Bugatti".

Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

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Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

Нагадаємо, що Bugatti Centodieci створений на базі моделі Chiron. Він на 20 кг легше і трохи могутніше. 8-літровий мотор W16 з чотирма турбінами розвиває мощность 1600 к.с., що на 100 сил більше, ніж у "донора".

Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

Bugatti Centodieci. фото: bugatti.com

Гіперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 380 км/год. Всього буде виготовлено 10 екземплярів моделі, причому, не дивлячись на ціну в 8 мільйонів євро, всі вони вже розпродані.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, швейцарські майстри створили унікальний годинник Bugatti, вартістю 280 тисяч доларів.