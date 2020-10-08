Криклій анонсував повернення обов'язкового техогляду в Україні

Обов'язковий техогляд автомобілів в Україні збираються впровадити з 2022 року. Відповідний законопроєкт вже узгоджений з усіма відомствами, крім одного – Державної регуляторної служби.

Про це повідомляє видання Liga.net з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія. За словами чиновника, законопроєкт про обов'язковий техогляд дуже складний та важкий, і його постійно відкладають. Проте, Міністерство інфраструктури має намір просувати документ в уряді, заявив міністр.

Владислав Криклій підкреслив, що 2021 рік – останній для впровадження обов'язкового техогляду відповідно до договору про асоціацію з ЄС. Тому процедуру хочуть повернути вже з 2022 року.

Також міністр зазначив, що техогляд в Україні вже давно став приватним бізнесом, ним займаються близько 650 суб'єктів підприємницької діяльності, а вплив держави в цій сфері – мінімальний.

Нагадаємо, обов'язковий техогляд в Україні існував до 2011 року. Після цього його скасували для приватних авто і залишили лише для транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажів на регулярній основі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почали видавати спеціальні номери для електромобілів.