Головна Новини
27 грудня • оновлено в 14:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Красуня за мільйон: культову модель Ford покажуть на аукціоні

691
Читати матеріал російською

На американському аукціоні Barrett-Jackson буде презентовано ексклюзивний екземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного року.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на престижному аукціоні в американському Скотсдейлі наприкінці січня 2020 року всі охочі зможуть побачити ефектну колекцію автомобілів Ford Mustang Shelby. Родзинкою експозиції стане перший серійний екземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного року.

Крейг Джексон у оточенні своєї аукціонної команди й двох Mustang

Крейг Джексон у оточенні своєї аукціонної команди й двох Mustang

barrett-jackson.com

"Віртуальний" спорткар із VIN 001 був придбаний керівником аукціонного дому Barrett-Jackson Крейгом Джексоном ще в січні 2019 року, але реальний автомобіль виготовили тільки в жовтні.

Новини
Форд проти Феррарі: хто переможе?
Крейг Джексон і два його Ford Mustang – Shelby EXP500 1968 року і Shelby GT500 2020 року

Крейг Джексон і два його Ford Mustang – Shelby EXP500 1968 року і Shelby GT500 2020 року

barrett-jackson.com

Перший серійний Ford Mustang Shelby GT500 нового покоління пофарбували тими ж відтінками зеленого – Lime Green і Candy Apple Green – що й знаменитий прототип Shelby EXP500 1968, ще однієї гордості Крейга Джексона. Обидві моделі прикрашають білі декоративні смуги з написом EXP500. Крім того, новинка отримала зелені корпуси дзеркал, тоді як у всіх інших вони будуть чорними.

Варто зазначити, що оригінальний прототип Shelby EXP500 1968 року – один із найрідкісніших "Мустангів". За характерний колір він отримав ім'я Green Hornet ("Зелений шершень") – на честь супергероя американських коміксів.

1968 Ford Mustang Shelby EXP500 Green Hornet з колекції Крейга Джексона

1968 Ford Mustang Shelby EXP500 Green Hornet з колекції Крейга Джексона

barrett-jackson.com

Новини
Новенькі Ford Mustang Shelby розбили на шляху до автосалону

"Оформлюючи своє замовлення, я абсолютно не припускав, наскільки екстраординарним видасться автомобіль, але матеріали BASF і фахівці з фарбування компанії Penske перевершили всі мої очікування", – коментує Джексон. – Вся команда Ford намагалася з усіх сил допомогти моїй мрії стати реальністю, і я дуже їм вдячний за це".

Ford Mustang Shelby GT500 став найпотужнішим серійним "Мустангом" за всю історію існування моделі

Ford Mustang Shelby GT500 став найпотужнішим серійним "Мустангом" за всю історію існування моделі

barrett-jackson.com

Ford Mustang Shelby GT500

Ford Mustang Shelby GT500

barrett-jackson.com

Ford Mustang Shelby GT500 отримав унікальну забарвлення в честю прототипу Green Hornet 1968 року

Ford Mustang Shelby GT500 отримав унікальну забарвлення в честю прототипу Green Hornet 1968 року

barrett-jackson.com

Побачити ексклюзивні "Мустанги" можна буде на аукціоні в Скотсдейлі наприкінці січня, де їх представлять разом із іншими рідкісними моделями Shelby з колекції Крейга Джексона, включно з прототипом EXP500 1967 року на ім'я Little Red, знайдений в Техасі в 2018 році.

1967 Ford Mustang Shelby EXP500 Little Red вважався загубленим, але був знайдений у 2018 році

1967 Ford Mustang Shelby EXP500 Little Red вважався загубленим, але був знайдений у 2018 році

barrett-jackson.com

Новини
Який вигляд може мати Ford Mustang-E з кузовом пікап

Нагадаємо, що Ford Mustang Shelby GT500 дебютував в січні поточного року на Детройтському автошоу. Ця версія стала найпотужнішою серійною моделлю сімейства Mustang за всю історію його існування. Автомобіль отримав у своє розпорядження новий 5,2-літровий V8 потужністю 771 к.с.

2020 Ford Mustang Shelby GT500

2020 Ford Mustang Shelby GT500

media.ford.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в сімействі "Мустангів" з'явився електричний кросовер.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Ford суперкар новини авто ретро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги