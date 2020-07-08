Красиво влетів у чужий гараж: незвичайна ДТП потрапила на відео

Віталій Сазонов Новини 09:31, 8.07.2020

У Бразилії днями сталася дуже незвичайна ДТП. За своїм характером вона нагадує красивий постановочний трюк з кіно.

Як випливає з відеосюжету, опублікованого на YouTube, два легковики не змогли розминутися на дорозі і зробили невелике зіткнення. Водій машини, що була вдарена, не впорався з керуванням і, за ідеєю, повинен був врізатися в стіну будівлі, яка розташовувалося якраз біля дороги. Однак за чистим збігом обставин машина не була розбита об бетон – вона "акуратно" влетіла до чужого гаража, пробивши його ворота.

Після зіткнення автомобіль "відкинуло" в гараж.
Скріншот відео

Втім, без пошкоджень все ж не обійшлося – коли тридверка опинилася в гаражі, вона перелетіла через припаркований там автомобіль і вдарилася "носом" об землю. Другий автомобіль, який знаходився у приміщенні, також отримав певну шкоду.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому маски та інші предмети не можна вішати на дзеркало заднього виду автомобіля.

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