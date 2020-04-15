Найкращий позашляховик Toyota зробили ще крутішим – і це не Land Cruiser
Toyota Land Cruiser – легендарний японський позашляховик. Але серед моделей Тойота був крутіший автомобіль – Mega Cruiser, який виробляли з 1995 по 2002 рік.
Цей позашляховик створювали в першу чергу для потреб армії. Так, аналогія з американським Hummer очевидна, як і схожість в дизайні. Військова Toyota Mega Cruiser була виготовлена в кількості більше 3000 екземплярів. Але цивільних машин було набагато менше – 151 штука.
Автомобіль вийшов величезний: довжина перевищила 5 м, а кузов настільки широкий (2169 мм), що задній диван розрахований на чотирьох осіб! Таким чином, позашляховик Тойота Мега Крузер пропонує 6 посадкових місць при дворядному компонуванні.
Але машина, яку ви тут бачите, зовсім не схожа на серійні версії. Справа в тому, що власник вирішив схрестити цю Toyota з Mercedes G-class. Тому позашляховик виглядає як розтягнутий в ширину і довжину Мерседес Гелендваген.
Звісно, пропорції у Mega Cruiser зовсім не ті. Але варто зазначити, що робота виконана дуже акуратно і всі кузовні панелі, які довелося замінити або модифікувати, ретельно підігнані.
Технічну частину не чіпали. Дизельний турбований двигун об'ємом 4,1 л розвиває 135 к.с. та 382 Нм крутного моменту. Не так вже й багато, але свого часу цей позашляховик створювали не для швидкісних заїздів.
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