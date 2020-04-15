Найкращий позашляховик Toyota зробили ще крутішим – і це не Land Cruiser

Toyota Land Cruiser – легендарний японський позашляховик. Але серед моделей Тойота був крутіший автомобіль – Mega Cruiser, який виробляли з 1995 по 2002 рік.

Цей позашляховик створювали в першу чергу для потреб армії. Так, аналогія з американським Hummer очевидна, як і схожість в дизайні. Військова Toyota Mega Cruiser була виготовлена в кількості більше 3000 екземплярів. Але цивільних машин було набагато менше – 151 штука.

Позашляховик Toyota Mega Cruiser перетворили на Mercedes G-class carakoom.com

Автомобіль вийшов величезний: довжина перевищила 5 м, а кузов настільки широкий (2169 мм), що задній диван розрахований на чотирьох осіб! Таким чином, позашляховик Тойота Мега Крузер пропонує 6 посадкових місць при дворядному компонуванні.

Позашляховик Toyota Mega Cruiser перетворили на Mercedes G-class carakoom.com

Позашляховик Toyota Mega Cruiser перетворили на Mercedes G-class carakoom.com

Але машина, яку ви тут бачите, зовсім не схожа на серійні версії. Справа в тому, що власник вирішив схрестити цю Toyota з Mercedes G-class. Тому позашляховик виглядає як розтягнутий в ширину і довжину Мерседес Гелендваген.

Зовнішність Мерседес Гелендваген перенесли на Toyota wikipedia.org

Звісно, пропорції у Mega Cruiser зовсім не ті. Але варто зазначити, що робота виконана дуже акуратно і всі кузовні панелі, які довелося замінити або модифікувати, ретельно підігнані.

Цивільний Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Цивільний Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Місткий салон Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Технічну частину не чіпали. Дизельний турбований двигун об'ємом 4,1 л розвиває 135 к.с. та 382 Нм крутного моменту. Не так вже й багато, але свого часу цей позашляховик створювали не для швидкісних заїздів.

Військовий Toyota Mega Cruiser в порівнянні з Land Cruiser 200 toyota-club.net

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