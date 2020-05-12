Найкращий автомобіль СРСР створили в Україні: з'явилися фото

В СРСР у населення не було великого вибору на автомобільному ринку. Та й при наявності коштів купити нову машину було непросто. Ентузіасти буквально справлялися своїми силами.

Радянські саморобки – окрема тема. Умільці створювали дивовижні транспортні засоби з тих машин, які стояли в гаражі. Або просто з того, що від них залишалося. Але найцікавіший екземпляр під назвою "Салют" з'явився до 1980 року в Донецьку.

Перший український суперкар "Салют" carakoom.com

Бажання виділитися в поєднанні з рідкісними зображеннями закордонних екзотичних суперкарів штовхали політ фантазії вперед. Так і з'явився "Салют". В основі автомобіля, який створив Віктор Філоненко, використані компоненти ВАЗ-2101. Але кузов із деякими унікальними рішеннями тут зовсім інший.

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У цілому саморобний автомобіль виглядає футуристично в будь-якій іпостасі – адже, як видно з фото, машина як мінімум один раз змінила дизайн. З'явилися нові фари та інші декоративні елементи. Проте ранній варіант на ч/б фото виглядає дуже по-європейськи з натяками на японську естетику спортивного автомобілебудування минулого століття.

Перший український суперкар "Салют" carakoom.com

Але головна особливість – двері-ножиці. Небачене рішення на радянських автомобілів. При цьому водійські двері відкривалися за допомогою електроприводу з пульту дистанційного керування. Дійсно унікальний український суперкар.

Перший український суперкар "Салют" carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL демонстрував свій погляд на електромобіль ZAZ Lanos, який міг би з'явитися на українському ринку.