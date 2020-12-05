Кращі позашляховики Skoda: за що їх полюбили покупці

Електромобіль Skoda Enyaq iV вирушив у виробництво зовсім нещодавно. Отже, скоро довгоочікувана новинка порадує нас своєю присутністю на дорогах.

Новий Enyaq iV примітний тим, що очолює лінійку кросоверів чеського бренду. AutoOboz вирішив згадати найкращі позашляховики Skoda, які виявилися дуже успішними на ринку. Enyaq варто перевершити кожного з них.

Skoda Octavia Scout

Вперше універсал підвищеної прохідності Skoda Octavia Scout з'явився в 2007 році. В основі – звична Octavia, але з потужними моторами (140 і 150 к.с.), збільшеним до 180 мм кліренсом і повнопривідною трансмісією. А ще тут був класний обвіс з темного нефарбованого пластика, який додавав дизайну брутальності.

Skoda Skoda Octavia Scout. Skoda

Skoda Skoda Octavia Scout. Skoda

13 років тому кросовери в звичному розумінні тільки набирали обертів, тому стилізований універсал виявився практичним компромісним варіантом для покупців. І для компанії, яка намагалася дослідити попит на "позашляховики". Операція пройшла успішно, разом з Skoda Octavia А8 на ринок вийшов уже третій Scout.

Салон Skoda Octavia Scout. Skoda

Skoda Yeti

Цей неймовірно успішний компактний кросовер з'явився в 2009 році. Але його історія насправді почалася набагато раніше – в 2005 році. Тоді компанія показала концепт з такою ж назвою в двох модифікаціях. Жовтий тридверний кабріолет виглядав більш стильно, але відсилав до стилістики класичних позашляховиків.

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Другий прототип пофарбували в блакитний металік і оснастили звичним п'ятидверним кузовом. У серійне виробництво через 4 роки автомобіль вирушив саме в такому вигляді майже без змін.

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Побудований на спільній з VW Tiguan платформі кросовер Skoda Yeti дуже сподобався покупцям і протримався на конвеєрі до 2018 року. Таким чином, модель виробляли без малого 10 років – відмінний показник.

Серійний Skoda Yeti. Skoda

Серійний Skoda Yeti. Skoda

Салон Skoda Yeti. Skoda

Skoda Kodiaq

Саме з появою в 2016 році цього SUV в модельній гаммі Skoda чеський бренд закріпив неймовірно сильні позиції на ринку і домігся найвищої поваги покупців. Kodiaq був необхідний компанії, навіть дивно, що з його появою так затягнули.

Skoda Kodiaq. Skoda

Skoda Kodiaq. Skoda

Багато хто припускав, що новинка замінить Skoda Yeti, чий життєвий цикл саме добігав кінця. Насправді ж новий Kodiaq виявився набагато більшим автомобілем, побудованим на новій модульній платформі Volkswagen Group. Як результат – на ринок вийшли модифікації з 5- і більш містким 7-місним салоном.

Салон Skoda Kodiaq. Skoda

До речі, саме Kodiaq першим продемонстрував новий дизайн автомобілів Skoda, який тепер одна за одною приміряють на себе інші моделі компанії.

Skoda Karoq

У 2017 році нам показали Skoda Karoq – компактний SUV, що і виявився заміною Yeti. Чому виробник не зберіг знайоме й популярне ім'я моделі – загадка. Швидше за все, справа в новій стратегії неймингу: назви всіх кросоверів Skoda вирішили починати з букви К.

Skoda Karoq. Skoda

Skoda Karoq. Skoda

З появою Karoq стало ясно остаточно, що в одному сегменті вже не обійтися одним кросовером – міські позашляховики тепер неймовірно популярні. Тому новинка виявилася відповідною пропозицією для тих, кому Skoda Kodiaq здавався занадто великим автомобілем. Але і на цьому компанія не зупинилася.

Салон Skoda Karoq. Skoda

Skoda Kamiq

Новинка 2019 року – Kamiq, найменший кросовер Skoda. Модель підключилася до активно зростаючого сегменту B-SUV, де намагатиметься проявити себе найкращим чином завдяки стильному дизайну, просунутим технологіям VW і практичним рішенням Skoda.

Skoda Kamiq. Skoda

Skoda Kamiq. Skoda

Салон Skoda Kamiq. Skoda

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдоступніші кроссовери на українському ринку. Асортимент дуже великий. До того ж, машина знайдеться практично на будь-який гаманець.