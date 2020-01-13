Американське агентство Hagerty, що займається торгівлею уживаними авто опублікувало список автомобілів, які буду рости в ціні.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американці підготували список привабливих покупок б/в авто. Якщо для вас автомобіль є чимось більшим, ніж простий засіб пересування, і у вас є деяка сума грошей на придбання авто, варто звернути увагу на рекомендації компанії Hagerty. Купівля одного з автомобілів з цього списку може стати успішною інвестицією.

Найкращі б/в авто, які варто придбати цьогоріч hagerty.com

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1996-2002 Dodge Viper GTS

Стильний і потужний Dodge Viper здатний подарувати чимало гострих відчуттів, а його дизайн досі викликає чимало захоплень оточуючих. Можливо це не найкращий вибір з точки зору повсякденної експлуатації, але в якості машини вихідного дня Viper-сайтів По GTS – гідний вибір.

1996-2002 Dodge Viper GTS chrysler.com

1999-2005 Ferrari 360 Modena

Автомобіль марки Ferrari – завжди хороша інвестиція, навіть якщо це порівняно доступна модель з 8-циліндровим мотором. 3,6-літровий V8, що розвиває 400 к.с. дозволить отримає хорошу порцію адреналіну. До того ж, сьогодні купе можна придбати за вдвічі меншу суму, ніж 20 років тому.

1999-2005 Ferrari 360 Modena ferrari.com

1984-2001 Jeep Cherokee

Класичний Cherokee в хорошому стані може стати не тільки надійною "робочою конячкою" для повсякденної експлуатації, але і непоганим вкладенням грошей. В останньому випадку варто пошукати рідкісні версії в хорошому стані.

Найкращі б/в авто, які варто придбати цьогоріч jeep.com

1990-1995 Volkswagen Corrado

Коли VW Corrado G60 з'явився в продажу за ціною $ 17900, це був найдорожчий представник сім'ї Volkswagen. Завдяки 1,8-літровому 158-сильному мотору він міг розвинути до 225 км / год, а першу сотню стрілка спідометра долала лише через 7,5 секунд після старту. Сьогодні таку машину можна придбати приблизно за $ 6500 і насолоджуватися швидкістю по вихідним.

1990-1995 Volkswagen Corrado vw.com

1971-1980 International Harvester Scout

Позашляховик International може стати хорошою інвестицією, якщо знайти машину в хорошому стані. За останні роки такі класичні SUV стають все більш популярними у колекціонерів. Якщо вам вдасться знайти гідний екземпляр з невеликим пробігом – покупка може стати хорошою інвестицією.

1971-1980 International Harvester Scout carscoops.com

1988-1991 Honda CRX Si

У 90-х року це компактне спорткупе було досить популярним. Версія Si оснащена 105-сильним 1,6-літровим мотором, який забезпечує легкому авто відмінну динаміку і задоволення від водіння.

1988-1991 Honda CRX Si honda.com

1970-1995 Range Rover

Перше покоління британського люксового позашляховика має свої чимало шанувальників. Крім класичної зовнішності це автомобіль здатний дати фору багатьом однокласникам на бездоріжжі. Якщо вам до душі старі добрі всюдиходи з харизматичною зовнішністю, то Range Rover – хороший вибір.

1970-1995 Range Rover landrover.com

1997-2001 Acura Integra Type R

Якщо ви знайомі з маркою Acura, то знаєте, що "R" означає Racing. Це переднеприводное купе з 200-сильним мотором здатне розганятися до сотні за 6,5 секунди і має чудовою керованістю. Сьогодні попит на такі машини почав рости, а вартість коливається в діапазоні від $ 40700 до $ 51200. Так що якщо вам подобаються японські спорткари, то варто придивитися до даної моделі.

1997-2001 Acura Integra Type R acura.com

1998-2002 BMW Z3 M Roadster

Цей автомобіль завжди викликає позитивні емоції, особливо якщо врахувати, що придбати сьогодні такий родстер можна вдвічі дешевше, ніж коли він з'явився в салонах дилерів 20 років тому. Проте, в Hagerty очікують, що його вартість знову почне зростати.

1998-2002 BMW Z3 M Roadster bmw.com

1976 Porsche 914

Якщо ви фанат старих Porsches, то модель 914 дозволить з мінімальними витратами стати власником "класики" з Штутгарта. Вартість середньомоторного авто з кузовом Тагро і двома багажниками складе від $ 32900 до $ 50500.

1976 Porsche 914 porsche.com

Купівля автомобіля може стати успішною інвестицією, якщо грамотно підійти до питання і прислухатися до рекомендацій фахівців. Вдала покупка дозволить примножити капітали.

Як писав раніше OBOZREVATEL, аукціон Sotheby`s назвав ТОП-10 найдорожчих авто 2019.

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