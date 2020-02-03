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3 лютого • оновлено в 14:40
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Кращий за Tucson: Hyundai показала новий компактний кросовер

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Корейська компанія підготувала друге покоління популярної моделі Hyundai Creta. Компактний кросовер вже продається в Китаї, однак на ринку Піднебесної він називається інакше.

Як з'ясував OBOZREVATEL, відрізнятися в моделей будуть не тільки імена, але й деякі стилістичні особливості. Так, порівнюючи з китайським кросовером Hyundai ix25, нова модель отримає іншу передню решітку й власний набір колісних дисків.

Hyundai Creta 2020 показали на ескізах, але дизайн моделі – вже не секрет

Hyundai Creta 2020 показали на ескізах, але дизайн моделі – вже не секрет

hyundai.com

Новий кросовер "Хюндай Крета 2020" поки показали тільки на офіційних ескізах. З огляду на них можна сказати, що загалом автомобіль відповідатиме дизайну свого найближчого брата, представленого на китайському ринку.

Стильні задні ліхтарі – яскравий елемент зовнішності нового Hyundai Creta

Стильні задні ліхтарі – яскравий елемент зовнішності нового Hyundai Creta

hyundai.com

Продемонстрована модель призначена насамперед для Індії, де офіційна прем'єра відбудеться за кілька днів. Однак наразі невідомо, коли європейські покупці отримають новий Hyundai Creta 2020.

Кросовер Hyundai ix25 для Китаю. Новий Hyundai Creta матиме майже однаковий вигляд

Кросовер Hyundai ix25 для Китаю. Новий Hyundai Creta матиме майже однаковий вигляд

hyundai.com

Новини
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Очікується, що маленький кросовер запропонують з декількома двигунами на вибір: бензиновими 1.5 (115 к.с.) і 1.4 (140 к.с.), а також дизельним 1.5 (115 к.с.). Мотори будуть поєднуватися з 6-ступеневими МКПП і АКПП, варіатором і 7-ступеновою роботизованою коробкою.

Перший Hyundai Creta було запущено в 2014 році. Настав час наступника

Перший Hyundai Creta було запущено в 2014 році. Настав час наступника

hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL, під преміальним брендом Genesis компанія Hyundai створила крутий кросовер, який може відволікти покупців BMW X5.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини кросовер нові авто авто
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