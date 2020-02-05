Кращий за Accent і не гірший, ніж Sonata: новий Hyundai потрапив на фото

За шість поколінь і 30 років існування модель Hyundai Elantra встигла полюбитися покупцям. Нову генерацію вже помітили в процесі випробувань.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Hyundai Elantra 2021 буде представлений пізніше цьогоріч. Це означає, що автомобіль проходить завершальний етап дорожніх тестів, які наразі тривають у Швеції під впливом низьких температур.

Навіть крізь камуфляж можна розгледіти нову решітку Hyundai Elantra 2021 carscoops.com

Власне, кузов "Хюндай Елантра 2021" також повністю готовий, проте зараз виробник, звісно, приховує дизайн під щільним камуфляжем. Але, незважаючи на маскування, ми можемо зробити висновок, що нова модель кардинально зміниться щодо попередника.

У модельному ряду компактний седан Hyundai Elantra розмістився між бюджетним Hyundai Accent і великим Hyundai Sonata. Останній змінив покоління торік. Саме новий "Хюндай Соната 2020" стане прототипом дизайну для Elantra сьомої генерації.

Седан Hyundai Elantra додасть в розмірах carscoops.com

Новий Hyundai Elantra 2021 проходить тести в Швеції carscoops.com

Про це насамперед свідчать широка передня решітка незвичайної форми і вертикальні повітрозабірники в бампері. Загалом профіль також нагадує старшу модель. Ми очікуємо, що і ззаду новинка буде схожа на Sonata з її об'єднаними світлодіодною смужкою ліхтарями. Це створить елегантний і водночас спортивний вигляд.

Новий Hyundai Elantra буде відрізнятися від колишньої моделі hyundai.com

Увагу привертають ефектні колісні диски на низькопрофільній гумі. Можливо, Hyundai Elantra 2021 отримає агресивну стилізовану модифікацію N Line або навіть повноцінний спортивний варіант з потужним двигуном приблизно на 300 к.с.

У 2019 Hyundai Sonata продемонстрував свій незвичайний дизайн hyundai.com

Корму Hyundai Elantra 2021 виконають у стилі Sonata hyundai.com

За непідтвердженою інформацією, в модельну лінійку увійде і гібрид "Елантра", що буде підзаряджатися. Напевно незабаром про новинку з'явиться більше даних. На ринку нова модель Hyundai буде змагатися з такими авто, як Skoda Octavia і седан Ford Focus.

Skoda Octavia – один із найсильніших представників С-класу skoda-auto.com

Ще один суперник Hyundai Elantra – седан "Форд Фокус" ford.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Hyundai вже вивів на тести свою найбільш несподівану модель, яка дозволить увійти корейській компанії в новий для себе сегмент.

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