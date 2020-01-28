Головна Новини
28 січня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

"Краще вже пішки ходити": У мережі обговорюють "вбиту" BMW на єврономерах

2.6т
Читати матеріал російською

У соцмережі Facebook опублікували фото BMW на єврономерах, яка вражає своїм станом. Автомобіль виглядає відверто "втомленим".

Кузов даної BMW істотно постраждав від корозії, при цьому як мінімум одне крило вже "з'їла" іржа. Крім того, у машини відсутні дзеркала заднього виду (!), а також зламаний передній бампер.

Стара BMW в шокуючому стані

Стара BMW в шокуючому стані

Олександр Колесов, Facebook

Новини
Названо ТОП-10 країн із найгіршими водіями

Під опублікованими фото користувачі соцмережі активно залишають коментарі, зокрема, один з користувачів написав: "як на мене, краще вже пішки ходити". Ще один зауважив: "за неї, по ходу, ще й доплатили, щоб забрав".

Хоча знайшлися і ті, хто толерантно поставився до побаченого: "Не судіть строго. Краще на такій, ніж на Ланосі. Це 100%", – написав один из юзерів.

Як би там не було, але пересуватися на такому автомобілі як мінімум небезпечно. Особливо у великому місті з інтенсивним трафіком.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
Єврономери б/к автомобіль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
16
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Onischenko Roman
Onischenko Roman
такая бмв в два раза дешевле чем такой же растаможенный жигуль. Лучше такая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
"Не судите строго. Лучше на такой, чем на Ланосе. Это 100%" или "Шансе")))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги