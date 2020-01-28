"Краще вже пішки ходити": У мережі обговорюють "вбиту" BMW на єврономерах

У соцмережі Facebook опублікували фото BMW на єврономерах, яка вражає своїм станом. Автомобіль виглядає відверто "втомленим".

Кузов даної BMW істотно постраждав від корозії, при цьому як мінімум одне крило вже "з'їла" іржа. Крім того, у машини відсутні дзеркала заднього виду (!), а також зламаний передній бампер.

Стара BMW в шокуючому стані Олександр Колесов, Facebook

Під опублікованими фото користувачі соцмережі активно залишають коментарі, зокрема, один з користувачів написав: "як на мене, краще вже пішки ходити". Ще один зауважив: "за неї, по ходу, ще й доплатили, щоб забрав".

Хоча знайшлися і ті, хто толерантно поставився до побаченого: "Не судіть строго. Краще на такій, ніж на Ланосі. Це 100%", – написав один из юзерів.

Як би там не було, але пересуватися на такому автомобілі як мінімум небезпечно. Особливо у великому місті з інтенсивним трафіком.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.

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