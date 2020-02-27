Кращий за Prius: Volkswagen показав крутий гібрид

Volkswagen представить на автосалоні в Женеві Golf GTI восьмого покоління, разом із гібридним GTE і дизельним GTD.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Спортивні гетчбеки будуть пропонувати більше потужності, інноваційний інтерфейс водія і сучасніший дизайн – як всередині, так і зовні.

Трійка спортивних гетчбеків VW Golf восьмий генерації: дизельний GTD, бензиновий GTI і гібридний GTE volkswagen-newsroom.com

Протягом 44 років Volkswagen постійно тішив любителів швидкості компактними спортивними версіями свого бестселера VW Golf. Восьме покоління GTI відзначить свій дебют на автошоу в Женеві разом з двома іншими спортивними версіями – гібридною GTE і дизельною GTD.

Дизайн нових спортивних моделей відрізняється від звичайних Golf новим, більш виразним бампером з широкою решіткою у вигляді великих сот та імплантованими Х-подібними "протитуманними фарами". volkswagen-newsroom.com

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Стандартні світлодіодні фари об'єднані хромованою смужкою, світлодіодною стрічкою і кольоровим декором: червоним для GTI, синім для GTE і сріблястим для GTD. Після увімкнення денних ходових вогнів, наприклад, коли водій наближається з ключем, світлодіодна смуга в фарах відображає червону, синю або сріблясту лінію.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

У базовій комплектації для новинок пропонуються 17-дюймові диски Richmond з алюмінієвого сплаву, унікальними для GTI. Як опція доступні 18- або 19-дюймові диски.

Гальмівні супорти на нових спортивних моделях Golf пофарбовані в червоний колір. volkswagen-newsroom.com

GTI і GTD мають фірмові логотипи моделі на передніх крилах, а у GTE на лівому крилі можна виявити люк для заряджання акумулятора.

Golf GTE можна впізнати за люками для підзаряджання на лівому передньому крилі volkswagen-newsroom.com

Всі три моделі мають більш широкі бічні спідниці на порогах чорного кольору та задній спойлер.

У GTI одна вихлопна труба зліва і одна – справа volkswagen-newsroom.com

Букви GTI, GTE або GTD тепер розміщені в центрі під емблемою Volkswagen, а не з боку водія, як це було раніше. Внизу бампера розташувався спортивний дифузор. Відрізнити "спортсменів" один від одного можна не тільки за емблемами, але й за вихлопними патрубками – у GTI одна вихлопна труба зліва і одна справа, у GTD подвійна вихлопна труба зліва, а на GTE замість вихлопних труб декоративні заглушки з хромованим декором.

У GTD подвійна вихлопна труба зліва volkswagen-newsroom.com

На Golf GTE замість вихлопних труб декоративні заглушки з хромованим декором volkswagen-newsroom.com

В інтер'єрі можна виявити – спортивне рульове колесо з кольоровими вставками (червоною, синьою або сріблястою), ручка перемикання передач у вигляді м'яча для гольфу і спортивні "ковші" GTI. Приладову панель прикрасили два цирова дисплея на 10 і 10,25 дюймів. Перший використовується замість традиційної шкали приладів, а другий відповідає за мультимедіа та навігацію. Крім того, для амбієнтної підсвічування можна вибрати один з 30 кольорів.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

Всі новинки оснащені допоміжними системами, включаючи систему контролю смуги руху Lane Assist, система Front Assist з функціями розпізнавання пішоходів і автономного екстреного гальмування, електронне блокування диференціала XDS і систему локального зв'язку з іншими транспортними засобами та дорожньою інфраструктурою Car2X.

GTI оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю 245 к.с. з турбонаддувом і прямим уприскуванням палива. Максимальний крутний момент становить 370 Нм. У стандартній комплектації він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", а 7-ступінчаста КП з подвійним зчепленням DSG доступна в якості опції.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

GTE є підключається гібрид, силова установка якого складається з 1,4-літровим турбованим двигуна потужністю 150 к.с., електродвигуна потужністю 114 к.с. (85 кВт), 6-ступінчастою DSG і нової літій-іонної батареї. Трансмісія забезпечує максимальну вихідну потужність 245 к.с. (180 кВт) і максимальний крутний момент 400 Нм. У порівнянні з попередником, запас ходу збільшений до 60 км. Для порівняння, у заряджається гібридної Toyota Prius сумарна потужність силового агрегату – всього 122 л.с., а пробіг на електротязі – 50 км.

Golf GTE volkswagen-newsroom.com

GTD оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим турбодизелем TDI потужністю 200 к.с. і обертовим моментом 295 Нм. У стандартному виконанні він працює в парі з 7-ступінчастою КП DSG.

Golf GTD volkswagen-newsroom.com

Всі три новинки отримають переналаштовану підвіску і нову систему управління динамікою водіння Vehicle Dynamics Manager. Вона працює в тісній взаємодії з системою електронного блокування диференціала XDS і системою адаптивного управління підвіскою DCC.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen привезе в Женеву новий гібридний кросовер.

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