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27 лютого • оновлено в 12:41
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Кращий за Prius: Volkswagen показав крутий гібрид

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Volkswagen представить на автосалоні в Женеві Golf GTI восьмого покоління, разом із гібридним GTE і дизельним GTD.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Спортивні гетчбеки будуть пропонувати більше потужності, інноваційний інтерфейс водія і сучасніший дизайн – як всередині, так і зовні.

Трійка спортивних гетчбеків VW Golf восьмий генерації: дизельний GTD, бензиновий GTI і гібридний GTE

Трійка спортивних гетчбеків VW Golf восьмий генерації: дизельний GTD, бензиновий GTI і гібридний GTE

volkswagen-newsroom.com

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Найпотужніший Volkswagen Golf 2020 розсекретили до прем'єри: фото

Протягом 44 років Volkswagen постійно тішив любителів швидкості компактними спортивними версіями свого бестселера VW Golf. Восьме покоління GTI відзначить свій дебют на автошоу в Женеві разом з двома іншими спортивними версіями – гібридною GTE і дизельною GTD.

Дизайн нових спортивних моделей відрізняється від звичайних Golf новим, більш виразним бампером з широкою решіткою у вигляді великих сот та імплантованими Х-подібними "протитуманними фарами".

Дизайн нових спортивних моделей відрізняється від звичайних Golf новим, більш виразним бампером з широкою решіткою у вигляді великих сот та імплантованими Х-подібними "протитуманними фарами".

volkswagen-newsroom.com

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У мережу просочилися перші фото найкрутішого Volkswagen Golf 2020

Стандартні світлодіодні фари об'єднані хромованою смужкою, світлодіодною стрічкою і кольоровим декором: червоним для GTI, синім для GTE і сріблястим для GTD. Після увімкнення денних ходових вогнів, наприклад, коли водій наближається з ключем, світлодіодна смуга в фарах відображає червону, синю або сріблясту лінію.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

У базовій комплектації для новинок пропонуються 17-дюймові диски Richmond з алюмінієвого сплаву, унікальними для GTI. Як опція доступні 18- або 19-дюймові диски.

Гальмівні супорти на нових спортивних моделях Golf пофарбовані в червоний колір.

Гальмівні супорти на нових спортивних моделях Golf пофарбовані в червоний колір.

volkswagen-newsroom.com

GTI і GTD мають фірмові логотипи моделі на передніх крилах, а у GTE на лівому крилі можна виявити люк для заряджання акумулятора.

Golf GTE можна впізнати за люками для підзаряджання на лівому передньому крилі

Golf GTE можна впізнати за люками для підзаряджання на лівому передньому крилі

volkswagen-newsroom.com

Всі три моделі мають більш широкі бічні спідниці на порогах чорного кольору та задній спойлер.

У GTI одна вихлопна труба зліва і одна – справа

У GTI одна вихлопна труба зліва і одна – справа

volkswagen-newsroom.com

Букви GTI, GTE або GTD тепер розміщені в центрі під емблемою Volkswagen, а не з боку водія, як це було раніше. Внизу бампера розташувався спортивний дифузор. Відрізнити "спортсменів" один від одного можна не тільки за емблемами, але й за вихлопними патрубками – у GTI одна вихлопна труба зліва і одна справа, у GTD подвійна вихлопна труба зліва, а на GTE замість вихлопних труб декоративні заглушки з хромованим декором.

У GTD подвійна вихлопна труба зліва

У GTD подвійна вихлопна труба зліва

volkswagen-newsroom.com

На Golf GTE замість вихлопних труб декоративні заглушки з хромованим декором

На Golf GTE замість вихлопних труб декоративні заглушки з хромованим декором

volkswagen-newsroom.com

В інтер'єрі можна виявити – спортивне рульове колесо з кольоровими вставками (червоною, синьою або сріблястою), ручка перемикання передач у вигляді м'яча для гольфу і спортивні "ковші" GTI. Приладову панель прикрасили два цирова дисплея на 10 і 10,25 дюймів. Перший використовується замість традиційної шкали приладів, а другий відповідає за мультимедіа та навігацію. Крім того, для амбієнтної підсвічування можна вибрати один з 30 кольорів.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

Всі новинки оснащені допоміжними системами, включаючи систему контролю смуги руху Lane Assist, система Front Assist з функціями розпізнавання пішоходів і автономного екстреного гальмування, електронне блокування диференціала XDS і систему локального зв'язку з іншими транспортними засобами та дорожньою інфраструктурою Car2X.

GTI оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю 245 к.с. з турбонаддувом і прямим уприскуванням палива. Максимальний крутний момент становить 370 Нм. У стандартній комплектації він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", а 7-ступінчаста КП з подвійним зчепленням DSG доступна в якості опції.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

GTE є підключається гібрид, силова установка якого складається з 1,4-літровим турбованим двигуна потужністю 150 к.с., електродвигуна потужністю 114 к.с. (85 кВт), 6-ступінчастою DSG і нової літій-іонної батареї. Трансмісія забезпечує максимальну вихідну потужність 245 к.с. (180 кВт) і максимальний крутний момент 400 Нм. У порівнянні з попередником, запас ходу збільшений до 60 км. Для порівняння, у заряджається гібридної Toyota Prius сумарна потужність силового агрегату – всього 122 л.с., а пробіг на електротязі – 50 км.

Golf GTE

Golf GTE

volkswagen-newsroom.com

GTD оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим турбодизелем TDI потужністю 200 к.с. і обертовим моментом 295 Нм. У стандартному виконанні він працює в парі з 7-ступінчастою КП DSG.

Golf GTD

Golf GTD

volkswagen-newsroom.com

Всі три новинки отримають переналаштовану підвіску і нову систему управління динамікою водіння Vehicle Dynamics Manager. Вона працює в тісній взаємодії з системою електронного блокування диференціала XDS і системою адаптивного управління підвіскою DCC.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen привезе в Женеву новий гібридний кросовер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Женевський автосалон Volkswagen авто новини Toyota
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