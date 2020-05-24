Краще ніж із конвеєра: 70-річний Dodge перетворили на стильний всюдихід
Американська майстерня Legacy Classic Trucks відома своїми яскравими та висококласними проектами. Чергове творіння умільців з Вайомінгу вражає не тільки якістю, але і ціною.
Основою проекту послужив легендарний пікап Dodge Power Wagon 1949 року випуску. Ця модель в різних модифікаціях випускалася компанією Dodge протягом 35 (!) років. Power Wagon дебютував в 1945 році. Вiн став спадкоємцем знаменитого армійського всюдихода Dodge WC часів Другої світової війни.
За свою довге конвеєрне життя пікап знайшов чимало шанувальників завдяки своїй надійності і невибагливості. У компанії Legacy Classic Trucks вирішили віддати данину поваги моделі, яка зробила важливий внесок в розвиток американської економіки в повоєнні роки.
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У майстерні Power Wagon пройшов повний курс реставрації. Чорні крила, сталеві бампера, і бічні підніжки вдало контрастують з насиченим темно-червоним кольором кузова і вантажної платформи. Панелі капота прикрашають хромовані логотипи моделі.
Пікап отримав потужну лебідку Warn і комплект позашляхових шин Toyo, взутих у ковані алюмінієві колісні диски. Справитися з бездоріжжям допоможуть самоблокувалися диференціали ARB, мости Dana 60, хаби Warn і довгоходовi амортизатори Bilstein 5100.
У рух автомобіль приводить дизельний двигун Cummins 4BT з двома турбонагнітачами. Він розвиває потужність 350 к.с., а обертовий момент досягає 813 Нм. Чотирициліндровий мотор працює в парі з 5-ступінчастою "механке". За словами творців, на розгін до "сотні" цей Power Wagon витрачає "гідний час", а крейсерська швидкість досягає 130 км/год.
У салоні можна виявити сучасну систему підігріву та вентиляції, аудіосистему Alpine з CD/MP3, Bluetooth і портами USB. Для оздоблення інтер'єру використана бежева шкіра, а любителями ретро припадуть до душі класичні аналогові прилади з чорними шкалами і дерев'яне рульове колесо. Крім базових опцій компанія пропонується широкий асортимент додаткового обладнання та аксесуарів.
На процес реставрації і модернізації йде в середньому 2000 годин ручної праці. Тож не дивно, що вартість автомобіля стартує з позначки $349 000.
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