Краще ніж із конвеєра: 70-річний Dodge перетворили на стильний всюдихід

Американська майстерня Legacy Classic Trucks відома своїми яскравими та висококласними проектами. Чергове творіння умільців з Вайомінгу вражає не тільки якістю, але і ціною.

1949 Dodge Power Truck від Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

Основою проекту послужив легендарний пікап Dodge Power Wagon 1949 року випуску. Ця модель в різних модифікаціях випускалася компанією Dodge протягом 35 (!) років. Power Wagon дебютував в 1945 році. Вiн став спадкоємцем знаменитого армійського всюдихода Dodge WC часів Другої світової війни.

1949 Dodge Power Truck від Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

За свою довге конвеєрне життя пікап знайшов чимало шанувальників завдяки своїй надійності і невибагливості. У компанії Legacy Classic Trucks вирішили віддати данину поваги моделі, яка зробила важливий внесок в розвиток американської економіки в повоєнні роки.

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У майстерні Power Wagon пройшов повний курс реставрації. Чорні крила, сталеві бампера, і бічні підніжки вдало контрастують з насиченим темно-червоним кольором кузова і вантажної платформи. Панелі капота прикрашають хромовані логотипи моделі.

Панелі капота прикрашають хромовані логотипи моделі legacyclassictrucks.com

Пікап отримав потужну лебідку Warn і комплект позашляхових шин Toyo, взутих у ковані алюмінієві колісні диски. Справитися з бездоріжжям допоможуть самоблокувалися диференціали ARB, мости Dana 60, хаби Warn і довгоходовi амортизатори Bilstein 5100.

1949 Dodge Power Truck від Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

У рух автомобіль приводить дизельний двигун Cummins 4BT з двома турбонагнітачами. Він розвиває потужність 350 к.с., а обертовий момент досягає 813 Нм. Чотирициліндровий мотор працює в парі з 5-ступінчастою "механке". За словами творців, на розгін до "сотні" цей Power Wagon витрачає "гідний час", а крейсерська швидкість досягає 130 км/год.

1949 Dodge Power Truck від Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

1949 Dodge Power Truck від Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

У салоні можна виявити сучасну систему підігріву та вентиляції, аудіосистему Alpine з CD/MP3, Bluetooth і портами USB. Для оздоблення інтер'єру використана бежева шкіра, а любителями ретро припадуть до душі класичні аналогові прилади з чорними шкалами і дерев'яне рульове колесо. Крім базових опцій компанія пропонується широкий асортимент додаткового обладнання та аксесуарів.

У салоні – сучасна система підігріву та вентиляції, аудіосистему Alpine з CD / MP3, Bluetooth і портами USB legacyclassictrucks.com

Для оздоблення інтер'єру використана бежева шкіра legacyclassictrucks.com

На процес реставрації і модернізації йде в середньому 2000 годин ручної праці. Тож не дивно, що вартість автомобіля стартує з позначки $349 000.

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