Краще ніж Toyota Camry: новий седан здивував характеристиками

Toyota Avalon – повнорозмірний седан бізнес-класу, який оснастили допрацьованим двигуном і новими деталями підвіски.

Як з'ясував OBOZREVATEL, модифікаціями Avalon займався спортивний підрозділ TRD (Toyota Racing Development). Потужність 3,5-літрового двигуна збільшили до 335 к.с.

Toyota Avalon TRD Pro отримала потужний двигун V6 toyota.com

Крім того, автомобіль отримав нові стійки підвіски від кросовера Toyota RAV4, які до того ж дозволили заощадити 1,8 кг. Деякі панелі кузова виконали з карбону (замість сталі) – завдяки цьому маса Toyota Avalon TRD Pro знизилася ще на 68 кг.

Також нова "Тойота Авалон" отримала диференціал підвищеного тертя, збільшені гальмівні диски і полегшені колеса, а в якості покришок використані полусліки Goodyear Supercar 3R.

Новий кузовний обвіс Toyota Avalon TRD Pro збільшує притискну силу toyota.com

Не обійшлося без зовнішніх змін. Спортивна Toyota обзавелася особливим аеродинамічним обвісом, який збільшує притискну силу на 45 кг при швидкостях більше 160 км/ч. Поки в продаж таку модифікацію відправляти не планують. Автомобіль підготовлено в єдиному екземплярі і створено в першу чергу для того, щоб відзначити 40-річчя підрозділу TRD.

Невеликий спойлер також покращує аеродинаміку Toyota Avalon TRD Pro toyota.com

Найпотужніший двигун Toyota Avalon тепер розвиває 335 к.с. toyota.com

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