Краще ніж Renault Duster: французький бренд готує новий кросовер

Компактний кросовер Renault Arkana існує вже рік. Автомобіль створили спеціально для ринків країн, що розвиваються, але тепер компанія має намір вивести модель на європейський ринок.

Про це повідомляє Downshift з посиланням на віце-президента компанії з планування продуктів Алі Кассая Купая. Він упевнений в подальшому ринковому успіху кросоверів на найближчі 5 років, тому нова модель в Європі буде дуже доречною. Новий "Рено" може з'явитися і в Україні.

На даний момент Renault Arkana продається в країнах, що розвиваються group.renault.com

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Цікаво, що бюджетний кросовер "Рено Аркана" на даний момент заснований на платформі і компонентах іншої популярної машини – Renault Duster. Але виглядає набагато динамічніше свого донора за рахунок ефектного купеобразного силуету.

Динамічний силует відрізняє новинку від Renault Duster group.renault.com

Очікується, що кузов модифікації для європейських покупців залишиться без змін, але в якості опції запропонують стилістичний пакет RS Line, який створить більш спортивний вигляд. Проте платформа буде іншою – від Nissan Juke 2020.

Крім того, зміниться салон: центральна консоль стане вище, а якість оздоблювальних матеріалів підвищиться. Відомий на даний момент двигун – 1,3-літровий мотор на 148 к.с., що працює в парі з варіатором. Напевно з'являться і інші силові установки.

Для європейських покупців Рено Аркана запропонує якісніший інтер'єр group.renault.com

Новий кросовер Renault Arkana надійде на європейський ринок в 2021 році. До цього моменту в компанії інвестують 50 млн. євро в адаптацію моделі перед глобальними продажами, в той час як в цілому на розробку автомобіля витратили від 300 до 500 млн. євро.

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