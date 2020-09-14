З 67 мільйонів автомобілів, виготовлених в світі в 2019 році, понад 21 мільйон виробили у Китаї.

Про це повідомляє портал Statista з посиланням на інформацію Міжнародної асоціації автовиробників (OICA).

За даними організації за період з 2014 по 2019 рік випуск автомобілів в Китаї збільшився на 7,2%, а в Індії – на 14,6%. Індія продемонструвала високу динаміку зростання – за підсумками 2019 року в країні були виготовлено понад 3,6 мільйона нових авто.

Майже не змінилися обсяги виробництва в Японії, де приріст склав всього лише 0,6%. А ось у США, Німеччині та Південній Кореї за аналогічний період виробництво скоротилося на 40%, 16% і 12% відповідно.

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Варто відзначити, що зниження виробництва усередині країни автомобільні концерни компенсують збільшенням випуску за кордоном. Наприклад, 39% від загального обсягу продажів німецького концерну Volkswagen в 2019 році припадало на китайський ринок. Інші компанії також нарощують обсяги випуску і продажів авто в Піднебесній за рахунок спільних підприємств і локалізації виробництва.

Нагадаємо, що за даними OICA в 2019 році в Україні було виготовлено 6254 легкових авто, що на 25% менше, ніж в 2014-му коли у нас в країні виробили 25961 "легковиків".

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