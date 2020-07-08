Космоліт: Mercedes-Benz показав інтер'єр MBUX нового S-Class

Компанія Mercedes-Benz показала ілюстрації салону нового покоління седана S-Class.

З кожним роком цифрові технології все активніше входять в світ авто. Великий крок вперед в цьому зробила компанія Mercedes-Benz, яка створила унікальний салон для свого флагмана. У новинці, презентація якої очікується восени нинішнього року, дебютує в другому поколінні інформаційно-розважальної системи MBUX.

Дизайн зображення на приладовій панелі можна вибирати. фото: media.daimler.com

Новий S-Class отримає відразу 5 цифрових дисплеїв: 2 на приладовій панелі і три – для задніх пасажирів. Якщо раніше приладова панель складалася з двох великих екранів під загальним склом, то тепер центральний OLED-монітор, який відповідає за допоміжні функції і мультимедіа перемістився в нижню частину центральної консолі для більшої зручності користування. Він має портретний формат, діагональ 12,8 дюйма (325 мм) і передає тактильні відчуття. Завдяки цьому "тачпаду" вдалося позбутися 27 кнопок на центральній консолі.

Центральний OLED-монітор перемістився в нижню частину центральної консолі. фото: media.daimler.com

Два дисплея розташовуються на спинках передніх крісел, а ще один знаходиться на центральному тунелі між задніми пасажирами і служить для управління різними допоміжними функціями.

Новий S-Class отримає відразу 5 цифрових дисплеїв: 2 на приладовій панелі і три – для задніх пасажирів. фото: media.daimler.com

Крім того, в якості опції можна буде замовити один з двох варіантів проекційного екрану, який буде виводити оперативну інформацію і підказки навігатора безпосередньо в полі зору водія, причому, в форматі доповненої реальності.

Система MBUX нового покоління підтримує функції голосового управління на 27 мовах. Для безпечного доступу до даних система здатна розпізнавати обличчя, відбиток пальця і навіть голос, а також налаштовувати систему за допомогою профілю в хмарному сервісі. Цікаво, також, що контентом на екранах можна ділитися з іншими пасажирами.

Для безпечного доступу до даних система здатна розпізнавати обличчя, відбиток пальця і навіть голос. фото: media.daimler.com

Але найдивніше, що система за допомогою камер в салоні розпізнає і передбачає побажання і наміри водія і пасажирів. Наприклад, якщо водій дивиться через плече на заднє скло, система автоматично піднімає сонцезахисну шторку. Якщо водій у темряві шукає щось на сидінні переднього пасажира, вмикається світло. Досить просто подивитися на одне з зовнішніх дзеркал, щоб активувати меню для його регулювання, а помахом руки можна буде відкрити люк у даху.

Користувачі можуть обмінюватися контентом. фото: media.daimler.com

Крім того, система взаємодіє з асистентами безпеки. Якщо пасажир зібрався вийти з машини, а зовні є перешкода в "сліпий" зоні, на екрані з'явиться відповідне попередження про небезпеку. А якщо дитяче сидіння неправильно встановлено на передньому кріслі, система проінформує про це водія .

Можна з упевненістю стверджувати, що це найдосконаліша на сьогоднішній день система взаємодії "людина-машина", що застосовується на серійному автомобілі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz готує нове покоління S-Class.