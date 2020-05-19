Коштує як 12 Toyota Camry: новітній Bentley зняли на українських дорогах

Дорогі екзотичні автоновинки завозять в Україну с тією ж завидною регулярністю, як і бюджетні машини. Яскравий тому приклад – пововнення у вигляді новітнього седана Bentley Flying Spur 2020.

Bentley Flying Spur нового покоління зняли недавно на парковці одного з дилерів марки у Києві. Офіційно ж цей автомобіль презентували в Україні ще в лютому.

Новий Bentley Flying Spur 2020 на Україні instagram.com/carsmirage

Bentley Flying Spur 2020 є одним з найдорожчих авто сучасності, ціни на нього стартують з позначки 333 тис. доларів. Незабаром це буде єдиний седан в лінійці британської марки, оскільки старший Mulsanne у найближчому майбутньому знімуть з виробництва.

Новий Bentley Flying Spur 2020 на Україні instagram.com/carsmirage

У довжину Flying Spur налічує до 5,3 метрів, автомобіль має виразний і розкішний дизайн з великою кількістю хрому, при цьому в салоні поряд з класичною обробкою шкірою і деревом сусідить віртуальна приладова панель. В оснащення входить камера кругового огляду та система нічного бачення.

Новий Bentley Flying Spur 2020 на Україні instagram.com/carsmirage

Мотор у Flying Spur 2020 – 6,0-літровий W12 з двома турбінами, що видає 635 сил. З ним седан прискорюється до "сотні" за 3,7 сек і розвиває максимальну швидкість у 333 км/год.

Новий Bentley Flying Spur 2020 на Україні instagram.com/carsmirage

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні доставили крутий "биток" з США, який був куплений на аукціоні більш ніж за 150 000 доларів.

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