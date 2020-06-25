Кортеж за $400 000: в мережі показали авто з однаковими номерами

У кортежі побачили дві машини з однаковими номерами. Фото: topgir.com.ua

В Україні часто можна побачити преміальні авто з "дорогими" реєстраційними номерами. У Києві знайшли кортеж, в якому два автомобілі оснащені однаковими красивими номерами.

Комбінація цифр 7733 помічена на новому Bentley Flying Spur і позашляховику супроводу Toyota Land Cruiser, про це повідомляє TopGir. Відео з машинами з'явилося в Instagram luxcar_of_ua. Звісно, обидва транспортні засоби пофарбовані в чорний колір.

Дорогий кортеж помітили в Києві. Фото: Instagram luxcar_of_ua

Bentley Flying Spur 2020 модельного року з'явився в Україні нещодавно. За розкішний британський седан у базовій модифікації просять понад 330 тисяч доларів.

ЧИТАЙТЕ: У харківському гаражі знайшли Toyota Corolla з СРСР

Автомобіль супроводу – японський позашляховик Toyota Land Cruiser 200. Загальна вартість кортежу приблизно дорівнює 400 тис. доларів.

Нагадаємо, як розповідав OBOZREVATEL, в Україні з'явився ексклюзивний суперкар Lamborghini за $500 000. Розмитнення автомобіля обійшлося власникові ще в $160 000.