Коронавірус зломив навіть невбиванний Toyota Land Cruiser. Відео

Toyota Land Cruiser – надзвичайно міцний, витривалий автомобіль. Однак, деякі "нештатні ситуації" можуть зломити навіть його.

Наприклад, епідемія коронавірусу. Один з власників "Круза" вирішив запастися товарами першої необхідності і під зав'язку завантажив свій позашляховик їжею і гігієнічними засобами. Причому настільки, що у автомобіля просіли пружини – доволі рідкісне явище для LC. Що сталося з позашляховиком, можна наочно побачити на відео нижче.

Завантажений під зав'язку Toyota LC Скріншот відео

"Я в паніку не входжу. Паніка це взагалі остання справа. Ну, блін, запастися трошки треба. Пандемія це справа серйозна. Нехай краще лопнуть мої ресори ... але поїсти я прикупив небагато. Ну, поїдемо поїмо", – так прокоментував свої дії господар Тойоти.

Цікаво, що велика кількість продукції в багажнику і на задньому сидінні напевно помітно позначаться на витраті палива Toyota Land Cruiser, яка і без того у нього досить велика.

Завантажений під зав'язку Toyota LC Скріншот відео

Завантажений під зав'язку Toyota LC Скріншот відео

Завантажений під зав'язку Toyota LC Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що противірусні маски почали чіпляти навіть на машини. Як мінімум один такий приклад був помічений на дорогах Києва.

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