Коронавірус відступає: китайські заводи Volvo знову запрацювали

Компанія Volvo повертається до виробництва легкових автомобілів на чотирьох китайський заводах, а ось інші виробничі майданчики по всьому світу йдуть на карантин.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Після тривалої перерви компанія Volvo знову відкрила 4 заводи в Китаї. Пожвавлення в місцевих автосалонах означає, що ситуація на китайському автомобільному ринку нормалізується.

Китайські заводи Volvo знову запрацювали media.volvocars.com

У той же час, європейські та американські підприємства закриваються на карантин. Зокрема, бельгійський завод Volvo Cars припиняє функціонування до 5 квітня, шведські і американські заводи зупиняють роботу з 26 березня по 14 квітня. Офісні працівники перейдуть на віддалений режим роботи з 26 березня, їх робочий час буде скорочено. Обмежувальні заходи торкнулися заводів по виробництву автомобілів Volvo в Торсланді, Скевде і Улуфстреме (Швеція), Південній Кароліні (США).

Китайські заводи Volvo знову запрацювали media.volvocars.com

В Україні в компанії Volvo вживають усіх можливих заходів щодо стримування поширення вірусу COVID-19. Дилерські центри використовують всі можливі технології зв'язку, щоб при необхідності показати новий автомобіль онлайн або провести відеозв'язок з механіком при обслуговуванні авто. У той же час послуги Volvo Roadside Assistance в екстреній ситуації на дорозі надаються в стандартному режимі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ситуація з коронавірусів вплинула на роботу американських і українських автомобільних дилерів.

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