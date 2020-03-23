Головна Новини
23 березня • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Коронавірус відступає: китайські заводи Volvo знову запрацювали

1.4т
Читати матеріал російською

Компанія Volvo повертається до виробництва легкових автомобілів на чотирьох китайський заводах, а ось інші виробничі майданчики по всьому світу йдуть на карантин.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Після тривалої перерви компанія Volvo знову відкрила 4 заводи в Китаї. Пожвавлення в місцевих автосалонах означає, що ситуація на китайському автомобільному ринку нормалізується.

Китайські заводи Volvo знову запрацювали

Китайські заводи Volvo знову запрацювали

media.volvocars.com

У той же час, європейські та американські підприємства закриваються на карантин. Зокрема, бельгійський завод Volvo Cars припиняє функціонування до 5 квітня, шведські і американські заводи зупиняють роботу з 26 березня по 14 квітня. Офісні працівники перейдуть на віддалений режим роботи з 26 березня, їх робочий час буде скорочено. Обмежувальні заходи торкнулися заводів по виробництву автомобілів Volvo в Торсланді, Скевде і Улуфстреме (Швеція), Південній Кароліні (США).

Китайські заводи Volvo знову запрацювали

Китайські заводи Volvo знову запрацювали

media.volvocars.com

В Україні в компанії Volvo вживають усіх можливих заходів щодо стримування поширення вірусу COVID-19. Дилерські центри використовують всі можливі технології зв'язку, щоб при необхідності показати новий автомобіль онлайн або провести відеозв'язок з механіком при обслуговуванні авто. У той же час послуги Volvo Roadside Assistance в екстреній ситуації на дорозі надаються в стандартному режимі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ситуація з коронавірусів вплинула на роботу американських і українських автомобільних дилерів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
Volvo авто новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Новини авто

Топпублікації

Топблоги