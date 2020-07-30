Копія улюбленого українськими багатіями SUV виявилася електрокаром

Стас Сіділєв Новини 13:18, 30.07.2020

Як відомо, Rolls-Royce Cullinan – улюблений позашляховик українських багатіїв. На наших дорогах їх всього кілька десятків. Було б більше, якби не обмежені щорічні квоти на країну. Китайці показали свою копію авто.

HongQi E-HS9 – новий китайський елеткромобіль.
Фото: drom.ru

Новий кросовер HongQi E-HS9 зовні майже копіює британську модель. Цікаво, що над машиною працював колишній дизайнер Rolls-Royce, тому схожість неспроста.

На відміну від оригіналу, новий HongQi E-HS9 виявився електромобілем. У рух китайський кросовер призводять два електромотори – передній на 218 к.с. та задній потужністю 333 к.с. Розгін до 100 км/год займає 4 с.

Китайський кросовер вийшов дуже великим.
Фото: drom.ru

Акумуляторна батарея ємністю понад 90 кВтг розрахована на відстань 500 км від однієї зарядки. Напевно дані наведені згідно з застарілим сертифікатом NEDC, який так люблять китайські виробники через оптимістичні показники. Насправді запас ходу приблизно відповідатиме 300 км.

Салон HongQi E-HS9 оздоблено дорогими матеріалами.
Фото: drom.ru

Величезний позашляховик HongQi E-HS9 (довжина становить 5290 мм при колісній базі 3110 мм) цілить у преміальний сегмент. У салоні – натуральне шкіряне оздоблення, дорогі породи дерева та безліч дисплеїв.

До кінця року новий HongQi вирушить у продаж в Китаї за неназваною поки ціною. Інформації про появу електрокару на інших ринках поки немає.

Rolls-Royce Cullinan надихнув HongQi на створення E-HS9.
Фото: Rolls-Royce

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск незадоволений високими цінами електромобілів Tesla, тому в компанії задумалися над дешевою моделлю.

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