Копія Mercedes G-Class за $18 000 отримала нову начинку

Індійська компанія Force Motors Limited ось уже як кілька років випускає позашляховик Gurkha, який цікавий тим, що являє собою копію культового "Гелендвагена". Нещодавно цей автомобіль пережив оновлення.

Зовні Force Gurkha ніяк не змінився: як і раніше, він натхненний Mercedes G-Class. Крім того, у нього залишилися "даймлеровскі" мотори: 2,2-літровий чотирициліндровий турбодизель потужністю 140 к.с. і 2,6-літровий двигун потужністю 85 к.с. А ось по конструкції і шасі відбулися відчутні зміни.

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Так, позашляховик отримав більш міцну раму з високоміцної сталі і повністю нову залежну передню підвіску. Аналогічна конструкція і ззаду, пружини встановлені на обох осях. Кути в'їзду і з'їзду складають 44 і 40 відповідно.

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Нарешті, ще одне нововведення – в парі з мотором 2.6 тепер йде нова КП – п'ятиступінева "механіка" G-28 від Мерседес. А ось 2,2-літровий агрегат зберіг за собою колишню трансмісію, 5МКПП від Sprinter.

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Позашляховик і раніше доступний в 3-х і 5-дверному кузові. У всіх версіях в комплекті йде повний привід, роздавальна коробка зі зниженим передавальним рядом і блокуваннями переднього і заднього диференціалів. Дорожній просвіт автомобіля становить 210 мм. У салоні може помістити до 9 чоловік.

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (індійський G-Wagen). Фото: motortrend.com

Замовлення на Force Gurkha вже приймається. В Індії купити копію Гелендвагена можна за 17 900 доларів.

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