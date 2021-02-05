Концерн DaimlerAG розділиться на дві великі компанії

Керівництво Daimler AG прийняло рішення про поділ існуючого концерну на дві окремі групи компаній.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У той час як більшість автомобільних компаній шукає можливість об'єднатися, найстаріший автовиробник у світі зважився на фундаментальні зміни своєї структури.

Стратегічний план передбачає виділення комерційного підрозділу, що виробляє вантажівки та автобуси у окремий холдинг Daimler Truck. Передбачається, що значний контрольний пакет акцій Daimler Truck буде розподілений між акціонерами Daimler AG.

Новостворена компанія Daimler Truck матиме повністю автономне корпоративне управління, включаючи незалежного голови наглядової ради. Очікується, що акції Daimler Truck на Франкфуртській фондовій біржі з'являться до кінця 2021 року. Нова компанія продовжить випускати вантажні автомобілі та автобуси під брендами BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses та Western Star. Очолить Daimler Truck один з топ-менеджерів концерну, Мартін Даум.

Легкове підрозділів, до складу якого увійде і лінійка легких комерційних машин, змінить назву з Daimler на Mercedes-Benz. Керівником новоствореної компанії буде нинішній бос Daimler Ола Калленіус.

Більш детальна інформація про структурні перетворення німецького гіганта стануть відомі після засідання акціонерів, яке відбудеться в третьому кварталі нинішнього року.

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