Контрастна Україна: Mercedes за $100 000 серед бруду та болота

У Мережі опублікували досить колоритне фото з дорогим Mercedes у незвичайній "обстановці". Цей знімок зайвий раз підтверджує, що Україна – країна контрастів.
Серед бруду і болота в приватному секторі Харкова в об'єктив потрапив заряджений 612-сильний Mercedes-AMG E63. Повнопривідний седан вартістю більш ніж у 100 000 доларів (ціна в Україні – від 2,6 млн грн) у такий місцевості дійсно можна зустріти хіба що в наших реаліях.
612-сильний Mercedes-AMG E63 серед бруду та болота
instagram.com/kharkiv_cars
"Розбита дорога, бруд, бабуля з коляскою і 600-сильний E63 AMG" – так говориться у підписі до фото, яке і не потребує більших коментарів.
Типичные украинские контрасты 😂 Разбитая дорога, грязь, бабуля с коляской и 600-сильный E63 AMG 💪🏻 —— #mercedes #amg #mercedesamg #e63s #autogespot #amazingcars #carspotting #carlifestyle #kharkiv_cars #kharkivcars #kharkovcars #kharkiv #kharkov #автохарьков #харьков #mercedes_kharkiv
До речі, недавно OBOZREVATEL публікував не менше вражаючі фото, зроблені на ринку в Житомирі. На них зображений Rolls-Royce, з багажника якого продавали картоплю.
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