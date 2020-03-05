Контрастна Україна: Mercedes за $100 000 серед бруду та болота

У Мережі опублікували досить колоритне фото з дорогим Mercedes у незвичайній "обстановці". Цей знімок зайвий раз підтверджує, що Україна – країна контрастів.

Серед бруду і болота в приватному секторі Харкова в об'єктив потрапив заряджений 612-сильний Mercedes-AMG E63. Повнопривідний седан вартістю більш ніж у 100 000 доларів (ціна в Україні – від 2,6 млн грн) у такий місцевості дійсно можна зустріти хіба що в наших реаліях.

612-сильний Mercedes-AMG E63 серед бруду та болота instagram.com/kharkiv_cars

"Розбита дорога, бруд, бабуля з коляскою і 600-сильний E63 AMG" – так говориться у підписі до фото, яке і не потребує більших коментарів.

До речі, недавно OBOZREVATEL публікував не менше вражаючі фото, зроблені на ринку в Житомирі. На них зображений Rolls-Royce, з багажника якого продавали картоплю.

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