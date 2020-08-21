Конфлікт через захисну маску вилився у ДТП на 20 000 євро

У німецькому місті Шпейер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) стався курйозний випадок. Чоловік посварився в супермаркеті через захисну маску і, не впоравшись з емоціями, розбив свій автомобіль.

Як пише Autobild.de, 61-річний чоловік увійшов в продуктовий магазин без противірусної маски, на що йому зробив зауваження один із співробітників маркету. Однак німець ніяк на це не відреагував і його попросили покинути торгову точку. Після цього покупець настільки розізлився, що кинув свої покупки до ніг менеджера магазина, образив його і в люті покинув магазин.

Потім чоловік сів за кермо свого Peugeot 508 і, як тільки рушив, розбив машину. Універсал Пежо опинився унайближчій канаві, де отримав досить відчутні пошкодження передньої частини. За оцінками поліції, збиток склав близько 20 000 євро.

Що стосується самого водія, він залишився цілий і неушкоджений. Але покарання йому не уникнути: на німця склали кілька протоколів – за нанесений матеріальний збиток, образливу поведінку і небезпечне керування.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власник Mercedes використовував бензин замість води для миття свого автомобіля.