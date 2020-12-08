Кондиціонер в авто важливо вмикати навіть узимку: три причини чому

Переважна кількість автомобілістів користуються кондиціонером лише в літні місяці, і робиться це найчастіше лише з однією метою – пережити некомфортну та часом навіть небезпечну спеку. Однак в холодну пору року кондиціонери в автомобілях також вельми корисні, причому в даному випадку вони виконують декілька важливих функцій. Щоправда, вмикати їх можна не у всіх випадках.

Детальніше про це – в матеріалі AutoOboz.

Взимку (як, втім, восени та весною) кондиціонер може допомогти із запотіванням вікон. А боротися з цією "недугою" потрібно обов'язково, йдеться, в першу чергу, про безпеку руху (з "пеленою" на вікнах їздити категорично заборонено). Щоб система охолодження зробила свою справу, її досить ввімкнути на пару хвилин в інтенсивному режимі. Це дозволить кондиціонеру швидко прибрати вологу зі скла.

Ба баліше, ключова роль кондиціонера полягає в зниженні вологості в салоні транспортного засобу і, як наслідок, у запобіганні розвитку грибків та бактерій. Система охолодження досить швидко виводить вологу з автомобіля, а разом з нею і шкідливі для людини мікроорганізми.

Вмикання кондиціонера в холодні місяці також важливо для здоров'я самого пристрою – циркуляція повітря і масла змащує його компоненти кондиціонера, завдяки чому істотно знижується ризик висихання і розтріскування ущільнювачів та інших гумових деталей кондиціонера. До того ж, такий "прогін" корисний і для механічних частин пристрою.

Проте, з використанням кондиціонера потрібно бути обережним, коли температура на вулиці опускається нижче п'яти градусів – в цьому випадку вмикати його категорично не можна через ризик обмерзання конденсатора або дренажної системи пристрою (виключення – гаражі, підземні паркінги і стоянки всередині торгових центрів). Більшість нових автомобілів автоматично блокують активацію кондиціонера при низьких температурах – для цього вони використовують вбудований датчик температури. А ось в старих автомобілях цим датчиком повинен бути водій.

Отже, поки температура на вулиці становить до -5% градусів, кондиціонером однозначно є сенс користуватися – вмикання на кілька хвилин буде цілком достатньо. Такі профілактичні заходи будуть корисні як для здоров'я людини, так і самого девайсу.

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