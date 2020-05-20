Компанія Volvo вирішила обмежити швидкість своїх моделей

Сергій Іванов Новини 16:16, 20.05.2020 Оновлено: 16:31, 20.05.2020

В рамках стратегії безпеки компанія Volvo має намір примусово обмежити електронікою на позначці 180 км/год.

У модельній гаммі донедавна були моделі Volvo, здатні розвинути максимальну швидкість 250 км/год. З цього року всі нові автомобілі матимуть електронний обмежувач, який не дозволить розганятися більш ніж 180 км/год.

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів
volvo.com

З огляду на те, що є зовсім небагато місць на планеті, де на дорогах немає обмежень швидкості, наприклад, окремі ділянки автобанів у Німеччині або острів Мен, де немає обмежень на окремих ділянках заміських трас.

Подібне рішення дасть змогу знизити ризик аварій, спричинених перевищенням швидкості. Крім того, всі нові автомобілі Volvo оснащуються ключем з функцією Care. Вона дозволяє власникам авто програмувати додаткові обмеження максимальної швидкості, наприклад, для молодих і недосвідчених водіїв.

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів
volvo.com

Більш суворі обмеження швидкості, впроваджувані компанією, є частиною амбітної програми Safety Vision – знизити до нуля смертність та ймовірність отримання травм за кермом автомобіля Volvo.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo готує новий електричний кросовер преміумкласу.

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