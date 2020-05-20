Головна Новини
20 травня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Компанія Volvo вирішила обмежити швидкість своїх моделей

1.5т
Читати матеріал російською

В рамках стратегії безпеки компанія Volvo має намір примусово обмежити електронікою на позначці 180 км/год.

У модельній гаммі донедавна були моделі Volvo, здатні розвинути максимальну швидкість 250 км/год. З цього року всі нові автомобілі матимуть електронний обмежувач, який не дозволить розганятися більш ніж 180 км/год.

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів

volvo.com

З огляду на те, що є зовсім небагато місць на планеті, де на дорогах немає обмежень швидкості, наприклад, окремі ділянки автобанів у Німеччині або острів Мен, де немає обмежень на окремих ділянках заміських трас.

Подібне рішення дасть змогу знизити ризик аварій, спричинених перевищенням швидкості. Крім того, всі нові автомобілі Volvo оснащуються ключем з функцією Care. Вона дозволяє власникам авто програмувати додаткові обмеження максимальної швидкості, наприклад, для молодих і недосвідчених водіїв.

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів

Volvo обмежить швидкість своїх автомобілів

volvo.com

Більш суворі обмеження швидкості, впроваджувані компанією, є частиною амбітної програми Safety Vision – знизити до нуля смертність та ймовірність отримання травм за кермом автомобіля Volvo.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo готує новий електричний кросовер преміумкласу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швеція
Теги
нові авто авто новини Volvo
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги