Компанія Volkswagen готується презентувати новий Golf

Восьму генерацію Volkswagen Golf представлять на спеціальному заході в Німеччині.

Про це повідомила пресслужба компанії. Презентація відбудеться в рідному для марки місті Вольфсбурзі, де в 1974 році був випущений перший Golf.

Volkswagen Golf VIII volkswagen-newsroom.com

Дебют нового покоління Volkswagen приурочений до 45-річчя німецького бестселера. За час свого існування ця модель не тільки побила всі рекорди продажів серед автомобілів бренду, а й стала законодавицею моди у своєму класі.

У списку переваг восьмого покоління Golf – велика кількість цифрових технологій і комунікативних можливостей, а також виразний дизайн. Авто отримає широку лінійку сучасних економічних двигунів, нову підвіску, що дозволяє поліпшити маневреність новинки та низку інших інновацій. Модель також буде оснащена цифровою панеллю приладів і багатофункціональною мультимедійною системою з поліпшеними комунікаційними можливостями і широким спектром онлайн функцій і послуг.

Volkswagen Golf volkswagen-newsroom.com

Дизайн цього Golf стане більш динамічним і емоційним, але безпомилково впізнаваним водночас. Для нього підготували нові кольори і матеріали обробки, а також значний список опцій для подальшої персоналізації. Європейські продажі автомобіля заплановані на грудень. В Україні він з'явиться наступного року.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volkswagen має намір активно розвивати тему електричних авто.

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