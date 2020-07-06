Компанія Skoda показала все сімейство моделі Octavia
Компанія Skoda завершує формування сімейства Octavia і поділилася всіма подробицями про особливості четвертої генерації бестселера.
Через через чотири місяці після дебюту Skoda Octavia RS iV з гібридною силовою установкою, в компанії розповіли про всі моделі. Новинка доступна в двох варіантах кузова – ліфтбек і універсал. У свою чергу універсал може бути в звичайному варіанті, або "позашляховому" Scout.
Четверте покоління Octavia пропонується з двигунами, що працюють на трьох типах палива: бензині, дизелі і стиснутому природному газі. Крім того, автомобіль може мати гібридний силовий агрегат plug-in.
Octavia RS
Першою Octavia, що отримала гібридну силову установку plug-in стала спортивна версія Octavia RS iV. Вона оснащується 1,4-літровим турбованим бензиновим мотором TSI, електромотором і батарей, яка забезпечує запас ходу на електротязі до 60 км по циклу WLTP. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 180 кВт (245 к.с.). Аналогічну потужність розвиває нова бензинова версія Octavia RS з мотором 2.0 TSI. Третя альтернатива – версія RS з дизельним двигуном 2.0 TDI, яка має в своєму арсеналі табун з 200 "коней". До речі, ця версія може в якості опції оснащуватися повнопривідною трансмісією.
Зовні відрізнити версію RS не складе труднощів завдяки чорному окладу облицювання радіатора, власному аеродинамічному обвісу з іншими бамперами, додатковими спойлерами і заднім дифузором, а також оригінальному малюнку 18- або 19-дюймових (опція) колісних дисків.
Octavia Scout
Ще одна цікава модифікація – "позашляхова" Octavia Scout, яка доступна виключно з кузовом універсал. Вперше для новинки буде доступна версія з передньопривідною трансмісією. Для повнопривідних модифікацій пропонуються турбодизель 2.0 TDI (115 к.с.) і бензиновий турбомотор 1.5 TSI (150 к.с.). Обидва варіанти комплектуються 6-ступінчастою "мемханікой". Також можна вибрати моноприводних версію 1.5 TSI e-TEC з "м'яким" гібридним силовим агрегатом version і 7-ступінчастою роботізірованнной КП DSG. Більш потужні повнопривідні модифікації з моторами 2.0 TSI (190 к.с.), 2.0 TDI (150 к.с.) і 2.0 TDI (200 к.с.) оснащуються 7-ступінчастим "роботом" DSG.
Від звичайних універсалів версія Scout відрізняється захисним обвісом, збільшеним на 15 мм кліренсом і додатковими "позашляховими" елементами. У салоні використовуються зносостійкі матеріали для оббивки сидінь ThermoFlux, алюмінієві педалі і контрастна коричнева стрічка.
Octavia Mild Hybrid і Plug-In Hybrid
Крім спортивної версії RS iV, модель Octavia iV також може оснащуватися гібридним силовим агрегатом. Він включає бензиновий двигун 1.4 TSI, електромотор і літій-іонну батарею. Сумарна потужність такої силової установки досягає 204 л.с., а АКБ вистачить щоб подолати на електротязі до 60 км.
Четверте покоління Octavia покупці можуть придбати і в електрифікованої версії e-TEC. Вона оснащується допоміжним електромотором і бортовий електросистемою на 48 вольт. Електромотор допомагає ДВС економити до 0,4 літра палива на км пробігу, а також виконує функції стартер-генератора. Версія e-TEC доступна в двох варіантах потужності – з мотором 1.0 TSI (110 к.с.) і 1.5 TSI (150 к.с.). В обох випадках автомобіль оснащується 7-ступінчастою роботизованою КП DSG.
"Блакитне паливо"
Ще однією альтернативою для зниження шкідливих викидів в атмосферу є використання силового агрегату, що працює на стиснутому природному газі (CNG). Версія Octavia G-TEC оснащується бензиновим мотором 1.5 TSI (130 к.с.), який може працювати на газі. Це дозволяє знизити шкідливі викиди приблизно на 25% в порівнянні з бензином. Балон на 17,33 кг стисненого газу дозволяє подолати відстань до 500 км. Бензиновий бак вміщує 9 літрів. Таким чином сумарний пробіг може досягати 700 км. Перемикання між баками здійснюється автоматично.
традиційні ДВС
Для Octavia пропонується широка гама традиційних ДВС. Гамма бензинових турбомоторов TSI включає базовий 1.0 TSI (110 к.с.), 1.5 TSI (150 к.с.) і топовий 2.0 TSI (190 к.с.). Дизельна гамма представлена версіями 2.0 TDI Evo, доступних в трьох варіантах потужності – 115, 150 і 190 к.с.
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