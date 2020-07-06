Компанія Skoda показала все сімейство моделі Octavia

Компанія Skoda завершує формування сімейства Octavia і поділилася всіма подробицями про особливості четвертої генерації бестселера.

Через через чотири місяці після дебюту Skoda Octavia RS iV з гібридною силовою установкою, в компанії розповіли про всі моделі. Новинка доступна в двох варіантах кузова – ліфтбек і універсал. У свою чергу універсал може бути в звичайному варіанті, або "позашляховому" Scout.

Четверте покоління Octavia пропонується з двигунами, що працюють на трьох типах палива: бензині, дизелі і стиснутому природному газі. Крім того, автомобіль може мати гібридний силовий агрегат plug-in.

Octavia RS

Першою Octavia, що отримала гібридну силову установку plug-in стала спортивна версія Octavia RS iV. Вона оснащується 1,4-літровим турбованим бензиновим мотором TSI, електромотором і батарей, яка забезпечує запас ходу на електротязі до 60 км по циклу WLTP. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 180 кВт (245 к.с.). Аналогічну потужність розвиває нова бензинова версія Octavia RS з мотором 2.0 TSI. Третя альтернатива – версія RS з дизельним двигуном 2.0 TDI, яка має в своєму арсеналі табун з 200 "коней". До речі, ця версія може в якості опції оснащуватися повнопривідною трансмісією.

Skoda Octavia RS iV. фото: skoda-storyboard.com

Зовні відрізнити версію RS не складе труднощів завдяки чорному окладу облицювання радіатора, власному аеродинамічному обвісу з іншими бамперами, додатковими спойлерами і заднім дифузором, а також оригінальному малюнку 18- або 19-дюймових (опція) колісних дисків.

Skoda Octavia RS iV. фото: skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS iV. фото: skoda-storyboard.com

Octavia Scout

Ще одна цікава модифікація – "позашляхова" Octavia Scout, яка доступна виключно з кузовом універсал. Вперше для новинки буде доступна версія з передньопривідною трансмісією. Для повнопривідних модифікацій пропонуються турбодизель 2.0 TDI (115 к.с.) і бензиновий турбомотор 1.5 TSI (150 к.с.). Обидва варіанти комплектуються 6-ступінчастою "мемханікой". Також можна вибрати моноприводних версію 1.5 TSI e-TEC з "м'яким" гібридним силовим агрегатом version і 7-ступінчастою роботізірованнной КП DSG. Більш потужні повнопривідні модифікації з моторами 2.0 TSI (190 к.с.), 2.0 TDI (150 к.с.) і 2.0 TDI (200 к.с.) оснащуються 7-ступінчастим "роботом" DSG.

Skoda Octavia Scout. фото: skoda-storyboard.com

Від звичайних універсалів версія Scout відрізняється захисним обвісом, збільшеним на 15 мм кліренсом і додатковими "позашляховими" елементами. У салоні використовуються зносостійкі матеріали для оббивки сидінь ThermoFlux, алюмінієві педалі і контрастна коричнева стрічка.

Skoda Octavia Scout. фото: skoda-storyboard.com

Octavia Mild Hybrid і Plug-In Hybrid

Крім спортивної версії RS iV, модель Octavia iV також може оснащуватися гібридним силовим агрегатом. Він включає бензиновий двигун 1.4 TSI, електромотор і літій-іонну батарею. Сумарна потужність такої силової установки досягає 204 л.с., а АКБ вистачить щоб подолати на електротязі до 60 км.

Гібридна Skoda Octavia. фото: skoda-storyboard.com

Четверте покоління Octavia покупці можуть придбати і в електрифікованої версії e-TEC. Вона оснащується допоміжним електромотором і бортовий електросистемою на 48 вольт. Електромотор допомагає ДВС економити до 0,4 літра палива на км пробігу, а також виконує функції стартер-генератора. Версія e-TEC доступна в двох варіантах потужності – з мотором 1.0 TSI (110 к.с.) і 1.5 TSI (150 к.с.). В обох випадках автомобіль оснащується 7-ступінчастою роботизованою КП DSG.

Гібридна Skoda Octavia. фото: skoda-storyboard.com

"Блакитне паливо"

Ще однією альтернативою для зниження шкідливих викидів в атмосферу є використання силового агрегату, що працює на стиснутому природному газі (CNG). Версія Octavia G-TEC оснащується бензиновим мотором 1.5 TSI (130 к.с.), який може працювати на газі. Це дозволяє знизити шкідливі викиди приблизно на 25% в порівнянні з бензином. Балон на 17,33 кг стисненого газу дозволяє подолати відстань до 500 км. Бензиновий бак вміщує 9 літрів. Таким чином сумарний пробіг може досягати 700 км. Перемикання між баками здійснюється автоматично.

Skoda Octavia iV G-TEC, що працює на стиснутому природному газі. фото: skoda-storyboard.com

традиційні ДВС

Для Octavia пропонується широка гама традиційних ДВС. Гамма бензинових турбомоторов TSI включає базовий 1.0 TSI (110 к.с.), 1.5 TSI (150 к.с.) і топовий 2.0 TSI (190 к.с.). Дизельна гамма представлена версіями 2.0 TDI Evo, доступних в трьох варіантах потужності – 115, 150 і 190 к.с.

Сімейство Skoda Octavia четвертого покоління пропонується з різними силовими агрегатами. фото: skoda-storyboard.com

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