Skoda поділилася цінами на новий Kamiq

Компанія Skoda розповіла про ціни і комплектації нового компактного кросовера Skoda Kamiq, продажі якого нещодавно стартували в Україні.

Найменший представник сімейства кросоверів Skoda пропонується в трьох комплектаціях: Active, Ambition і Style. Крім того, останні два пропонуються в трьох варіантах наповнення.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda-storyboard.com

Лінійка силових агрегатів, доступних для Kamiq в Україні включає 110-сильний атмосферний мотор 1.6 MPI, 115-сильний бензиновий турбомотор TSI об'ємом 1 літр, а також 115-сильний турбодизель TDI аналогічної потужності. Для базової 110-сильною версією доступні 5-ступінчаста "Механіка" або 6-діапазонний "автомат". Моделі з турбованим мотором оснащуються 6-ступінчастою МКП або 7-швидкісною роботизованою КП DSG з подвійним зчепленням.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda-storyboard.com

Стартова ціна Kamiq зі 110-сильним мотором і МКП в комплектації Active – 463 195 грн., А найдорожчу і максимально укомплектовану версію оцінили в 763 416 грн.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda-storyboard.com

З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті або в офіційних дилерських центрах SKODA в Україні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в дилерській мережі діють спеціальні ціни на кросовери Skoda Kodiaq і Karoq.