Компанія SEAT оновила кросовер Ateca

Іспанська компанія SEAT провела планове оновлення компактного кросовера Ateca. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Нагадаємо, що Ateca дебютував в 2016 році на автошоу в Женеві і став першим кросовером марки. Автомобіль побудований на модульній платформі MQB концерну Volkswagen і максимально уніфікований з родинними моделями Audi Q3, Skoda Karoq, VW Tiguan та ін.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

У нинішньому році автомобіль піддали плановому рестайлінгу і модернізації. Дизайн моделі виконаний в стилістиці більшого кросовера SEAT Tarraco. Новинка хизується новими бамперами, світлодіодним оптикою і видозміненій облицюванням радіатора.

Для новинки підготували широкий асортимент модифікацій. Зокрема, бензинові версії оснащуються 3- і 4-циліндровими турбірованнимі двигунами потужністю від 110 до 190 к.с. А шанувальникам турбодизелей пропонують 2-літровий TDI потужністю 115 до 150 л.с. Також покупці зможуть вибирати між "механікою" і роботизованою КП DSG з подвійним зчепленням, переднім або повним приводом 4Drive.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

2021 SEAT Ateca media.seat.com

Залежно від комплектації оновлена Ateca може оснащуватися цифровий панеллю приладів з дисплеєм діагоналлю до 10,25 дюйма, оновленої інформаційно-розважальною системою з сенсорним дисплеєм на 8,25 або 9,2 дюйма.

Крім того, у моделі з'явилося рульове колесо з новим дизайном, а також розширено асортимент матеріалів і квітів оздоблення. Також збільшено список базових і додаткових опцій, включаючи сучасну систему онлайн-асистанту і численні електронні помічники.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

У продажу у європейських дилерів оновлений SEAT Ateca з'явиться восени, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT представила потужний гібридний хетчбек.