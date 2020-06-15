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Компанія SEAT оновила кросовер Ateca

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,6 т.
Компанія SEAT оновила кросовер Ateca

2021 Seat Ateca

Іспанська компанія SEAT провела планове оновлення компактного кросовера Ateca. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Нагадаємо, що Ateca дебютував в 2016 році на автошоу в Женеві і став першим кросовером марки. Автомобіль побудований на модульній платформі MQB концерну Volkswagen і максимально уніфікований з родинними моделями Audi Q3, Skoda Karoq, VW Tiguan та ін.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

У нинішньому році автомобіль піддали плановому рестайлінгу і модернізації. Дизайн моделі виконаний в стилістиці більшого кросовера SEAT Tarraco. Новинка хизується новими бамперами, світлодіодним оптикою і видозміненій облицюванням радіатора.

Для новинки підготували широкий асортимент модифікацій. Зокрема, бензинові версії оснащуються 3- і 4-циліндровими турбірованнимі двигунами потужністю від 110 до 190 к.с. А шанувальникам турбодизелей пропонують 2-літровий TDI потужністю 115 до 150 л.с. Також покупці зможуть вибирати між "механікою" і роботизованою КП DSG з подвійним зчепленням, переднім або повним приводом 4Drive.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

Залежно від комплектації оновлена Ateca може оснащуватися цифровий панеллю приладів з дисплеєм діагоналлю до 10,25 дюйма, оновленої інформаційно-розважальною системою з сенсорним дисплеєм на 8,25 або 9,2 дюйма.

Крім того, у моделі з'явилося рульове колесо з новим дизайном, а також розширено асортимент матеріалів і квітів оздоблення. Також збільшено список базових і додаткових опцій, включаючи сучасну систему онлайн-асистанту і численні електронні помічники.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

У продажу у європейських дилерів оновлений SEAT Ateca з'явиться восени, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT представила потужний гібридний хетчбек.

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