Компанія Porsche випустила мільйонний Cayenne

Компанія Porsche випустила мільйонний екземпляр моделі Cayenne, яка свого часу допомогла фірмі вийти з фінансової кризи.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Історія Porsche Cayenne почалася у 2002 році, коли компанія презентувала перший у своїй історії SUV. Через 18 років з конвеєра у Братиславі зійшов мільйонний екземпляр моделі – GTS у кольорі Carmine Red, який відправиться покупцеві в Німеччину.

Кризовий менеджер

Модель Cayenne зіграла важливу роль в історії бренду. Все почалося з того, що на початку 90-х років компанія Porsche почала поступово втрачати свої позиції на ринку. Збитки компанії до кінця 1992 року досягли 240 млн німецьких марок, обсяг продажів автомобілів бренду опустився до рекордно низько позначки – 14362 машин. На щастя, концептуальний Boxster, який дебютував у січні 1993 року, отримав хороші відгуки публіки, а його запуск у виробництво дозволив поліпшити ситуацію. І у 1996 році компанії вдалося реалізувати близько 32 тисяч спорткарів Boxster та 911. Однак, необхідно було приймати більш кардинальні заходи та шукати нові можливості для зростання продажів.

У 1998 році народився спільний проект Porsche та Volkswagen, який отримав назву "Colorado", а на початку "нульових" прототипи майбутнього Cayenne вже проходили фінальні тести на засніжених дорогах Канади.

Дорожні випробування передсерійних Porsche Cayenne у Канаді newsroom.porsche.com

У серпні 2002 року відбулася урочиста церемонія запуску нового заводу, а світова прем'єра першого в історії марки SUV пройшла місяцем по тому на автошоу в Парижі.

Перше покоління Cayenne дебютувало в 2002 році

Автомобіль викликав величезний інтерес журналістів та відвідувачів автосалону, а вже у 2009 році компанія відзначила випуску 250 тисячного екземпляра моделі.

У 2009 році компанія святкувала випуск 250-тисячного екземпляра кроссовера, який виготовили на заводі в Лейпцігу newsroom.porsche.com

Сімейство Cayenne стало стрімко розширюватися: з'явилися версії Turbo та S, GTS та Turbo S, а потім – Cayenne Diesel. Перше покоління моделі розійшлося по світу накладом понад 275 тисяч примірників.

У 2007 році в сімействі з'явилася версія Cayenne GTS newsroom.porsche.com

гібридна ера

Друге покоління, що дебютувало у 2010 році на автошоу у Женеві, вперше отримало гібридну версію – S Hybrid. У 2014 році його змінив перший PHEV в сегменті преміальних SUV – S E-Hybrid.

У 2010 році побачило світ друге покоління бестселера newsroom.porsche.com

Варто відзначити, що роботи над гібридною версією почалися задовго до дебюту серійно моделі. Дослідний зразок машини був готовий ще у 2007 році.

Дослідний зразок гібридного Cayenne був готовий ще у 2007 році newsroom.porsche.com

У 2017 році побачило світ третє покоління бестселера. Незважаючи на величезний успіх моделі Cayenne, в Цуффенхаузене постійно шукають нові цікаві конструктивні та дизайнерські рішення. Одним з напрямків розвитку сім'ї SUV став дебют у 2019 році на автосалоні в Шанхаї купеобразного версії Cayenne Coupе.

У 2019 на автосалоні в Шанхаї дебютувала купеобразного версія Cayenne Coupе newsroom.porsche.com

Таким чином на сьогоднішній день сімейство включає 12 моделей, представлених в двох кузовах та шести варіантах потужності, а якщо додати до цього широкий асортимент аксесуарів та можливості для персоналізації, то сумарна кількість модифікації досягне астрономічної величини.

У 2019 з'явилася найпотужніша модель сімейства – PHEV-гібрид Cayenne Turbo S E-Hybrid newsroom.porsche.com

Цифри та факти

У 2007 році Cayenne взяв участь у трансконтинентальних марафоні TransSyberia Rally, подолавши за два тижні відстань понад 7 тисяч км і зайняв три перших призових місця, а роком опісля до фінішу ралі першими прийшли відразу п'ять Cayenne.

У 2007 році перші три призових місця марафону TransSyberia Rally зайняли екіпажі на Cayenne newsroom.porsche.com

У 2008 році Cayenne вдвічі випередив за обсягами виробництва культову модель Porsche 911, досягнувши позначки 105 тисяч машин на рік.

У 2018 році Porsche вписав своє ім'я у знамениту "Книгу рекордів Гіннесса", встановивши світовий рекорд по "буксируванні найважчого літака серійним автомобілем". Cayenne зміг протягнути 285-тонний Airbus A380 на 42 метри.

У 2018 році Porsche відзначився у "Книзі рекордів Гіннесса", відбуксувавши 285-тонний Airbus A380 на 42 метри. newsroom.porsche.com

На "Північній петлі" гоночної траси Нюрбургринг Cayenne Turbo S встановив рекорд траси у класі, подолавши розрахункову дистанцію менш ніж за 8 секунд.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche має намір використовувати на моделях з ДВС метанол, а також спільно з колегами з Audi готують повністю електричні кросовери.