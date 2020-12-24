Компанія Porsche представила дитячі крісла нового покоління

Німецька компанія Porsche розробила нове покоління дитячих автомобільних крісел, які відповідають усім вимогам оновленого європейського стандарту безпеки i-size.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нові автокрісла призначені для перевезення малюків зростом від 40 до 83 см (Baby Seat), а також для старших дітей – зростом від 76 до 105 см (Kid Seat). Обидві моделі оснащені шеститочковими ременями безпеки, а регульований підголівник дозволяє підлаштовувати крісло у процесі росту дитини.

Компанія Porsche представила дитячі крісла Baby Seat для перевезення дітей зростом від 40 до 83 см newsroom.porsche.com

Обидві моделі крісел відповідають оновленому європейському стандарту безпеки i-size, який враховує не тільки вагу, але й зріст дитини, а також забезпечує поліпшенийу захист голови та шиї у разі бічних зіткнень.

Дитячі крісла Kid Seat призначені для перевезення дітей зростом від 76 до 105 см newsroom.porsche.com

Дизайнери творчо підійшли до проєкту та запропонували для крісел кольори історичної лівреї Gulf, яка прикрашала гоночні моделі Porsche 60-70-х років минулого століття. Крім того, на ременях та з боків сидінь нанесена фірмова символіка компанії.

Дизайнери творчо підійшли до проєкту та запропонували для крісел кольори історичної лівреї Gulf newsroom.porsche.com

Як додаткову опцію Porsche пропонує спеціальну основу Flex Base, яка кріпиться у штатні фіксатори ISOFIX. Вона дозволяє істотно спростити та прискорити процес установлення/демонтажу дитячого крісла.

Основа Flex Base дозволяє істотно спростити та прискорити процес установки/демонтажу дитячого крісла newsroom.porsche.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche і Siemens Energy працюють над створенням синтетичних видів палива, а на заводі у Братиславі зібрали ювілейний мільйонний Cayenne.